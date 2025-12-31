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ยกเลิกการผลิต
MCM275/98
Digital Music พร้อมด้วย USB Direct
ความทันสมัย ความก้าวหน้า และนวัตกรรมที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์มักเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคุณได้ MCM275 ที่งดงามนำสมัยจะดึงดูดใจคุณได้เช่นเดียวกันด้วยคุณภาพเสียงเปี่ยมพลังที่รวมอยู่ในรูปทรงที่เพรียวบางพร้อมการเล่น MP3/WMA-CD และ USB Direct ที่แขวนติดผนังได้ด้วย
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
ความคิดเห็น
ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล