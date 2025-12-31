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ยกเลิกการผลิต

Micro Hi-Fi System

MCM275/98

Digital Music พร้อมด้วย USB Direct

ความทันสมัย ความก้าวหน้า และนวัตกรรมที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์มักเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคุณได้ MCM275 ที่งดงามนำสมัยจะดึงดูดใจคุณได้เช่นเดียวกันด้วยคุณภาพเสียงเปี่ยมพลังที่รวมอยู่ในรูปทรงที่เพรียวบางพร้อมการเล่น MP3/WMA-CD และ USB Direct ที่แขวนติดผนังได้ด้วย

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Digital Music พร้อมด้วย USB Direct

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

แจ็คสายสัญญาณเข้าที่ใช้ได้สะดวกสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล