NA351/00
ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ
Philips Airfryer รุ่น 3000 มาพร้อมตะกร้า 2 ใบ ช่วยให้ทำอาหาร 2 จานร้อนและพร้อมรับประทานได้ในเวลาเดียวกัน เพลิดเพลินกับการทำอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยลิ้นชักขนาดใหญ่สำหรับอาหารจานหลักสำหรับทั้งครอบครัวและลิ้นชักขนาดเล็กสำหรับอาหารจานเคียงหรืออาหารจานเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ให้อาหารสุกดีและไม่ไหม้อีกต่อไป ดีไซน์ที่จดสิทธิบัตรแล้วของเราทำให้ความร้อนมีการหมุนเวียนในลักษณะที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ได้หมุนเฉพาะรอบๆ อาหารแต่ทะลุเข้าถึงข้างในเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นั่นคือ อาหารกรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันในทุกๆ ครั้ง
เครื่องทอดลมมี 2 ลิ้นชัก: ลิ้นชักใหญ่เหมาะกับอาหารมื้อหลัก มันฝรั่งทอด และกับข้าวอะไรก็ได้ที่ชอบที่สุด ส่วนลิ้นชักเล็กใช้ใส่เครื่องเคียง ผัก และขนมขบเคี้ยว
ปรับเวลาให้ 2 ลิ้นชักเสร็จพร้อมๆ กันโดยอัตโนมัติ กับข้าวทุกอย่างจะได้พร้อมทานในเวลาเดียวกัน หนึ่งมื้อ สดๆ ร้อนๆ
ตั้งเวลาและอุณหภูมิแบบเดียวกันให้ตะกร้าคู่อย่างรวดเร็วด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
เครื่องทอดลมตะกร้าคู่ที่ดีที่สุดพร้อมสูตรอาหารที่จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมมื้ออาหารน่ากินนับร้อยด้วยการตั้งค่าเฉพาะสำหรับ Dual Basket Airfryer ของคุณ
ไม่ต้องตรวจดูหรือเดาเอาอีกต่อไป ด้วยจอแสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส เครื่องทอดลมแบบตะกร้าคู่จึงมีอุณหภูมิและเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับมันฝรั่งสด มันฝรั่งแช่แข็ง ไก่ เนื้อ ผัก ปลา เค้ก และอุ่นร้อน
ตอนนี้คุณสามารถทำอาหารมื้อสุขภาพอร่อยๆ กินได้แล้วโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะแทบไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยก็ไม่ทำให้เสียรสชาติ
Dual Basket Airfryer เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ ทั้งยังใช้พลังงานน้อยกว่าเตาอบมาตรฐาน 70%**
ความเร็วที่ไม่มีใครเทียบ ประหยัดเวลาและเตรียมมื้ออาหารได้ในไม่กี่นาที***
ห้ามขัดหรือจุ่มน้ำ เครื่องทอดลมแบบคู่ประหยัดเวลาทำความสะอาด เนื่องจากใช้ตะกร้ากับเครื่องล้างจานได้
เครื่องทอดลมขนาดครอบครัวที่ดีที่สุด จัดการทั้งมื้ออาหารที่ต้องอบบนถาดได้ในตะกร้าขนาดใหญ่ โดยใส่กะหล่ำขาวได้สูงสุด 1.5 กก. หรือไก่สูงสุด 1.5 กก. ในตะกร้าเพียงใบเดียว
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด