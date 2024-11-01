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  • ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ

    3000 ซีรีส์ Dual Basket Airfryer

    NA351/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ

    Philips Airfryer รุ่น 3000 มาพร้อมตะกร้า 2 ใบ ช่วยให้ทำอาหาร 2 จานร้อนและพร้อมรับประทานได้ในเวลาเดียวกัน เพลิดเพลินกับการทำอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยลิ้นชักขนาดใหญ่สำหรับอาหารจานหลักสำหรับทั้งครอบครัวและลิ้นชักขนาดเล็กสำหรับอาหารจานเคียงหรืออาหารจานเดียว

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    3000 ซีรีส์ Dual Basket Airfryer

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    ออกแบบให้มื้ออาหารสมดุลอย่างที่ชอบ

    กรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันในทุกๆ ครั้ง

    • ออกแบบเพื่อมื้ออาหารที่สมดุล
    กรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันด้วยเทคโนโลยี Rapid Air Plus

    กรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันด้วยเทคโนโลยี Rapid Air Plus

    ให้อาหารสุกดีและไม่ไหม้อีกต่อไป ดีไซน์ที่จดสิทธิบัตรแล้วของเราทำให้ความร้อนมีการหมุนเวียนในลักษณะที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ได้หมุนเฉพาะรอบๆ อาหารแต่ทะลุเข้าถึงข้างในเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นั่นคือ อาหารกรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันในทุกๆ ครั้ง

    2 ลิ้นชัก 2 ขนาดเพื่อให้เหมาะกับทุกมื้ออาหาร

    2 ลิ้นชัก 2 ขนาดเพื่อให้เหมาะกับทุกมื้ออาหาร

    เครื่องทอดลมมี 2 ลิ้นชัก: ลิ้นชักใหญ่เหมาะกับอาหารมื้อหลัก มันฝรั่งทอด และกับข้าวอะไรก็ได้ที่ชอบที่สุด ส่วนลิ้นชักเล็กใช้ใส่เครื่องเคียง ผัก และขนมขบเคี้ยว

    กะเวลาให้ลิ้นชักทั้งสองข้างเสร็จพร้อมกัน

    กะเวลาให้ลิ้นชักทั้งสองข้างเสร็จพร้อมกัน

    ปรับเวลาให้ 2 ลิ้นชักเสร็จพร้อมๆ กันโดยอัตโนมัติ กับข้าวทุกอย่างจะได้พร้อมทานในเวลาเดียวกัน หนึ่งมื้อ สดๆ ร้อนๆ

    ฟังก์ชันคัดลอกจะกำหนดเวลาและอุณหภูมิแบบเดียวกัน

    ฟังก์ชันคัดลอกจะกำหนดเวลาและอุณหภูมิแบบเดียวกัน

    ตั้งเวลาและอุณหภูมิแบบเดียวกันให้ตะกร้าคู่อย่างรวดเร็วด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

    สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา

    สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา

    เครื่องทอดลมตะกร้าคู่ที่ดีที่สุดพร้อมสูตรอาหารที่จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมมื้ออาหารน่ากินนับร้อยด้วยการตั้งค่าเฉพาะสำหรับ Dual Basket Airfryer ของคุณ

    หน้าจอสัมผัสที่มีการตั้งค่าล่วงหน้า 8 แบบเพื่อการทำอาหารที่ง่าย

    หน้าจอสัมผัสที่มีการตั้งค่าล่วงหน้า 8 แบบเพื่อการทำอาหารที่ง่าย

    ไม่ต้องตรวจดูหรือเดาเอาอีกต่อไป ด้วยจอแสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส เครื่องทอดลมแบบตะกร้าคู่จึงมีอุณหภูมิและเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับมันฝรั่งสด มันฝรั่งแช่แข็ง ไก่ เนื้อ ผัก ปลา เค้ก และอุ่นร้อน

    เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ตอนนี้คุณสามารถทำอาหารมื้อสุขภาพอร่อยๆ กินได้แล้วโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะแทบไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยก็ไม่ทำให้เสียรสชาติ

    ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer

    ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer

    Dual Basket Airfryer เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ ทั้งยังใช้พลังงานน้อยกว่าเตาอบมาตรฐาน 70%**

    ทำอาหารทั้งมื้อได้เร็วกว่าในเตาอบ

    ทำอาหารทั้งมื้อได้เร็วกว่าในเตาอบ

    ความเร็วที่ไม่มีใครเทียบ ประหยัดเวลาและเตรียมมื้ออาหารได้ในไม่กี่นาที***

    ใช้ในเครื่องล้างจานได้ ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ใช้ในเครื่องล้างจานได้ ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ห้ามขัดหรือจุ่มน้ำ เครื่องทอดลมแบบคู่ประหยัดเวลาทำความสะอาด เนื่องจากใช้ตะกร้ากับเครื่องล้างจานได้

    ความจุ 9 ล. สำหรับใส่กะหล่ำขาวสูงสุด 1.5 กก.

    ความจุ 9 ล. สำหรับใส่กะหล่ำขาวสูงสุด 1.5 กก.

    เครื่องทอดลมขนาดครอบครัวที่ดีที่สุด จัดการทั้งมื้ออาหารที่ต้องอบบนถาดได้ในตะกร้าขนาดใหญ่ โดยใส่กะหล่ำขาวได้สูงสุด 1.5 กก. หรือไก่สูงสุด 1.5 กก. ในตะกร้าเพียงใบเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2750
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      ความจุ
      9 ลิตร
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาโปร่งใส
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      1 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      จำนวนตะแกรง
      2.
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      RapidAir Plus
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200°C
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม่มี
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงคู่
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      315
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      444
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      348
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      7.85 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      315 x 444 x 348 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      375
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      490
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      390
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      8.72 กก.
      ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
      375 x 490 x 390 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      คู่มือ
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในเครื่องทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips
    • **ทดสอบกับไส้กรอกในตะกร้าซ้ายเทียบกับเตาอบชนิดดั้งเดิม
    • ***ทดสอบกับไส้กรอกในตะกร้าซ้ายเทียบกับเตาอบชนิดดั้งเดิม

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