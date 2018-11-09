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ORD7105C/00
วิทยุแบบดั้งเดิม
ให้วิทยุแบบดั้งเดิมจาก Philips เติมเต็มประสบการณ์การรับฟังของคุณ ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่น่าจดจำในปี 1955 ของวิทยุ Philips ซึ่งสามารถเล่นและชาร์จไฟ iPod และ iPhone ได้ และมีจูนเนอร์ FM
สีครีม
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone
เมื่อทำการเชื่อมต่อ ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง
ได้รับแรงบันดาลใจจากวิทยุแบบดั้งเดิมในปี 1955 - วิทยุแบบดั้งเดิมรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งส่วนประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของวิทยุ Philips ในปี 1955 อันเป็นตำนานที่รู้จักกันในชื่อ Philetta "254" ในครั้งนั้นวิทยุแบบกะทัดรัดสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นด้วยรูปลักษณ์เรียบง่าย เสียงกระหึ่ม และการรับสัญญาณที่ชัดเจน วิทยุ Philips คือมรดกที่ย้อนกลับสู่ปี 1927 วิทยุหลายรุ่นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวิทยุที่มีชื่อเสียงและเป็นสิ่งของสำหรับนักสะสมเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว
2.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Ccrit
09/11/2018
ประเทศไทย
ฉันมาถามเพียง จะทำมันขึ้นมาอีกไหม
ฉันหา ที่จะซื้อมัน ทำอีกหรือไม่ ทำไมจึงไม่ทำมันขึ้นมาอีก ฉันรออยู่
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ORD7105C วิทยุแบบดั้งเดิม
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ORD7105C วิทยุแบบดั้งเดิม