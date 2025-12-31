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ยกเลิกการผลิต
SA4TP404WF/97
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
เครื่องเล่นวิดีโอ MP3 Tap 4.3" GoGEAR ที่นำภาพวิดีโอชัดเจนสีสันสดใสมาไว้ในมือคุณ เพลิดเพลินกับวิดีโอรูปแบบยอดนิยมได้ เช่น RMVB, MPEG4 & AVI ด้วยคุณภาพระดับ HD และยกระดับความบันเทิงของคุณด้วยจอสัมผัสขนาด 4.3", ลำโพงติดตั้งในตัวและขาตั้งพับเก็บได้
Tap 4.3
วิทยุ FM ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลคชันเพลงใน GoGear ของคุณ เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าค้างไว้ เพื่อบันทึกความถี่นั้น คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงถึง 30 สถานี และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่
สัมผัสกับเครื่องเล่น GoGear แบบพกพาที่ควบคุมง่ายและราบรื่นเพียงการสัมผัสเบาๆ ด้วยปลายนิ้วของคุณ อินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทำให้การเลื่อนดูเนื้อหาทำได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการเล่นเพลง, การเลือกวิดีโอและคอลเลคชันรูปภาพหรือเลือกช่องวิทยุ เพียงคลิกบนหน้าจอของเครื่องเล่นเพื่อเลื่อนไปยังเมนูและแตะบนโฟลเดอร์ของคุณ นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารวดเร็วและเรียบง่าย
เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงที่วิเคราะห์แหล่งเสียงแต่ละแหล่งในภาพยนตร์หรือซาวด์แทร็ควิดีโอเพื่อสร้างเวทีเสียงใหม่ด้วยองค์ประกอบของเสียงแต่ละเสียงและจำกัดเฉพาะอย่างแม่นยำ องค์ประกอบของเสียงที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งผ่านไปยังหูแต่ละข้างด้วยหูฟังชนิดใส่ในหู เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์สร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยอิงตามเนื้อหาจริงของซาวด์แทร็ค ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดื่มด่ำเสมือนอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับที่ซาวด์เอ็นจิเนียร์ของภาพยนตร์ต้องการให้คุณได้สัมผัส
ความคิดเห็น
ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ WMA DRM10
Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
จาก Philips