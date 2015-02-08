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ยกเลิกการผลิต
SBM100GRY/00
ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย
สีเทา
ระบบนี้มีพลังขับทั้งหมด 1.5W RMS ทั้งนี้ RMS ย่อมาจาก Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียงตามปกติ หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงซึ่งมีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
sevesteen
08/02/2015
Singapore
Good sound for the size
The sound is good for the size and portability. Haven't tried to use the radio, and the lack of a shuffle mode makes the built-in MP3 player almost useless for music, although it would probably be fine for podcasts and audiobooks.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100GRY Portable speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100GRY Portable speaker