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ลำโพงพกพา

SBM100GRY/00

3

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย

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ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

  • สีเทา

พลังขับเสียง 1.5W RMS

ระบบนี้มีพลังขับทั้งหมด 1.5W RMS ทั้งนี้ RMS ย่อมาจาก Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียงตามปกติ หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงซึ่งมีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
2
1

08/02/2015

Singapore

Singapore

Good sound for the size

The sound is good for the size and portability. Haven't tried to use the radio, and the lack of a shuffle mode makes the built-in MP3 player almost useless for music, although it would probably be fine for podcasts and audiobooks.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100GRY Portable speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100GRY Portable speaker

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