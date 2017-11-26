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ยกเลิกการผลิต
SBM100ORG/00
ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย
สีส้ม
ระบบนี้มีพลังขับทั้งหมด 1.5W RMS ทั้งนี้ RMS ย่อมาจาก Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียงตามปกติ หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงซึ่งมีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Triumphant
26/11/2017
Philippines
An underestimated full featured little unit
An underestimated full featured little unit. Will play music off an SD card, FM, aux in or serve music to a set of headphones. Crazy loud for such a small unit.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100ORG Portable speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100ORG Portable speaker