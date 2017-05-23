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ลำโพงพกพา

SBM100WHI/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

  • สีขาว

เล่นเพลงแสนสะดวกจากการ์ด MicroSD

เพียงแค่โหลดเนื้อหาที่ต้องการลงในการ์ด แล้วเสียบการ์ดลงในเครื่องเล่น และคุณก็จะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะขาดทางเลือกเพื่อความบันเทิง

แจ็คหูฟังสเตอริโอสำหรับความเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับอุปกรณ์ Philips เพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแค่เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ด้วยระบบเสียงที่ดีเยี่ยม โดยที่ไม่รบกวนผู้อื่น

กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

23/05/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เสียงดีครับ ใช้ง่าย ทน

ชอบมากๆ ตรงที่เล่นไฟล์ mp3 ต่อเนื่อง จากที่ฟังล่าสุดได้

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100WHI ลำโพงพกพา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100WHI ลำโพงพกพา

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