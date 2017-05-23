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ยกเลิกการผลิต
SBM100WHI/00
ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย
สีขาว
เพียงแค่โหลดเนื้อหาที่ต้องการลงในการ์ด แล้วเสียบการ์ดลงในเครื่องเล่น และคุณก็จะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะขาดทางเลือกเพื่อความบันเทิง
เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับอุปกรณ์ Philips เพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแค่เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ด้วยระบบเสียงที่ดีเยี่ยม โดยที่ไม่รบกวนผู้อื่น
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Suphachai
23/05/2017
ประเทศไทย
เสียงดีครับ ใช้ง่าย ทน
ชอบมากๆ ตรงที่เล่นไฟล์ mp3 ต่อเนื่อง จากที่ฟังล่าสุดได้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100WHI ลำโพงพกพา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SBM100WHI ลำโพงพกพา