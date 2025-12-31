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ลำโพงพกพา

SBM130BLU/00

ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB/การ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย

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ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

  • สีน้ำเงิน

  • USB

เล่นเพลงแสนสะดวกจาก USB/การ์ด MicroSD

เพียงแค่โหลดเนื้อหาที่ต้องการลงใน USB หรือการ์ด MicroSD แล้วเสียบการ์ดลงในเครื่องเล่น และคุณก็จะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะขาดทางเลือกเพื่อความบันเทิง

วิทยุ FM ดิจิตอลในตัว

วิทยุดิจิตอลมีความเหนือชั้นกว่าการกระจายเสียงแบบอะนาล็อก FM ถือเป็นรูปแบบใหม่ของวิทยุกระจายเสียงที่ทำงานผ่านเครือข่ายของเครื่องส่งภาคพื้นดิน วิทยุดิจิตอลมอบทางเลือกใหม่ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟังผ่านเสียงที่ชัดใสยิ่งขึ้นและปราศจากเสียงแทรกรบกวน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ตัวรับสัญญาณสามารถเลือกสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะหาได้ เนื่องจากใช้สถานีดิจิตอล ทำให้ไม่ต้องจดจำความถี่ แต่สามารถจูนหาคลื่นได้ด้วยชื่อสถานี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องจูนคลื่นใหม่เมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง

AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

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