SCD470/00
ฟังเสียงลูกน้อยได้ด้วยวิธีง่ายๆ
มั่นใจได้ในการรับสัญญาณที่ปลอดภัยทั้งในและนอกบ้าน ทั้งยังลดสัญญาณรบกวนที่มาจากอุปกรณ์ชนิดอื่นอีกด้วย
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
คลิปหนีบเข็มขัดให้ความสะดวกและเคลื่อนที่แบบแฮนด์ฟรี
ลดสัญญาณรบกวนจากเครื่องสังเกตการณ์อื่น
สว่างขึ้นเมื่อต้องชาร์จไฟใหม่หรือต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
สามารถปรับระดับเสียงอุปกรณ์ของพ่อแม่ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ
อุปกรณ์เสริม
ระยะการพัฒนาการ
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