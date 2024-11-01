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  • ฟังเสียงลูกน้อยได้ด้วยวิธีง่ายๆ ฟังเสียงลูกน้อยได้ด้วยวิธีง่ายๆ ฟังเสียงลูกน้อยได้ด้วยวิธีง่ายๆ

    Philips Avent อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กแบบอะนาล็อก

    SCD470/00

    ฟังเสียงลูกน้อยได้ด้วยวิธีง่ายๆ

    มั่นใจได้ในการรับสัญญาณที่ปลอดภัยทั้งในและนอกบ้าน ทั้งยังลดสัญญาณรบกวนที่มาจากอุปกรณ์ชนิดอื่นอีกด้วย

    Unfortunately this product is no longer available

    Philips Avent อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กแบบอะนาล็อก

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      แบตเตอรี่
      ใช่
      ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC
      ใช่

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0 - 6 เดือน
      • 6 - 12 เดือน
    Badge-D2C

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