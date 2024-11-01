Flite หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย
น้ำหนักเบา เสียงหนักแน่น
หูฟังไร้สาย Philips Flite Ultrlite มีน้ำหนักเบาอย่างน่าเหลือเชื่อแต่อัดแน่นด้วยขุมพลังอันน่าทึ่ง โดยปราศจากสายที่จะมากวนใจคุณ ด้วยขนาดที่เล็กและกะทัดรัดพร้อมดีไซน์พับได้แบนราบทำให้หูฟังนี้คือเพื่อนเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Flite หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย
น้ำหนักเบา เสียงหนักแน่น
หูฟังต้านแรงโน้มถ่วง
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
- แบบครอบหู
- แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
- พับได้แบบแบนราบ
ไดรเวอร์ลำโพงขนาด 32 มม. ที่ทรงพลังเพื่อเสียงอันชัดเจน
ไดรเวอร์แบบเอนขนาด 32 มม. ที่ทรงพลังสร้างเสียงใสคมชัดนุ่มลึก และเสียงเบสที่หนักแน่น
รีโมทคอนโทรลสำหรับการโทรและการฟังเพลงแบบแฮนด์ฟรี
รีโมทคอนโทรลใช้งานง่ายให้คุณเล่น/หยุดแทร็คและรับสายโทรศัพท์เพียงกดปุ่มเดียว
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มให้ความสบายเมื่อใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มและไดรเวอร์แบบเอนเหมาะสำหรับความสบายในการสวมใส่ได้เป็นเวลายาวนาน
การออกแบบที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและเพรียวบาง
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและเพรียวบางสุดๆ เพื่อความสบายแบบสมบูรณ์แบบทุกการเคลื่อนไหว
สามารถพับได้แบนราบเพื่อง่ายต่อการพกพา
สามารถพับได้แบนราบเพื่อง่ายต่อการพกพา
รองรับ Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 และ HSP/HFP/A2DP/AVRCP
จับคู่อุปกรณ์อัจฉริยะกับหูฟังของคุณโดยใช้ Bluetooth แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันคมชัดและการคุยโทรศัพท์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสายพันกันยุ่งเหยิง
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 9 ชั่วโมง
ด้วยเวลาใช้งาน 9 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะฟังเพลงได้ทั้งวัน
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
แบบปิด
- ช่วงความถี่
-
9 - 22 000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
32 มม.
- ไดอะแฟรม
-
PET
- ความต้านทาน
-
24 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก
-
นีโอไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
40 mW
- ความไว
-
103
dB
-
การเชื่อมต่อ
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
4.1
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
22.5
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
6
- ความกว้าง
-
21
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
1.2
กก.
- ความสูง
-
23.5
ซม.
- GTIN
-
1 69 51613 98156 3
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.54
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.66
กก.
-
สะดวกสบาย
- การจัดการการโทร
-
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
-
กำลังไฟ
- ประเภทแบตเตอรี่
-
LI-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
9*
ชั่วโมง
- เวลาสแตนด์บาย
-
300* ชม.
- เวลาสนทนา
-
9* ชม.
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
21
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
3.5
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
69 51613 98156 6
- น้ำหนักรวม
-
0.166
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.09
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.076
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
17
ซม.
- ความกว้าง
-
14
ซม.
- ความลึก
-
3
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.09
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- สายเคเบิล USB
-
มี
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
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