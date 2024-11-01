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    Flite หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย

    SHB4405BK/00

    น้ำหนักเบา เสียงหนักแน่น

    หูฟังไร้สาย Philips Flite Ultrlite มีน้ำหนักเบาอย่างน่าเหลือเชื่อแต่อัดแน่นด้วยขุมพลังอันน่าทึ่ง โดยปราศจากสายที่จะมากวนใจคุณ ด้วยขนาดที่เล็กและกะทัดรัดพร้อมดีไซน์พับได้แบนราบทำให้หูฟังนี้คือเพื่อนเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

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    Unfortunately this product is no longer available

    Flite หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย

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    สามารถพับได้แบนราบเพื่อง่ายต่อการพกพา

    สามารถพับได้แบนราบเพื่อง่ายต่อการพกพา

    สามารถพับได้แบนราบเพื่อง่ายต่อการพกพา

    รองรับ Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 และ HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    รองรับ Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 และ HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    จับคู่อุปกรณ์อัจฉริยะกับหูฟังของคุณโดยใช้ Bluetooth แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันคมชัดและการคุยโทรศัพท์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสายพันกันยุ่งเหยิง

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 9 ชั่วโมง

    ด้วยเวลาใช้งาน 9 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะฟังเพลงได้ทั้งวัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      9 - 22 000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      24 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      นีโอไดเมียม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      40 mW
      ความไว
      103  dB

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      4.1
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      22.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      6
      ความกว้าง
      21  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.2  กก.
      ความสูง
      23.5  ซม.
      GTIN
      1 69 51613 98156 3
      น้ำหนักสุทธิ
      0.54  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.66  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • การพักสาย
      • สลับระหว่างการโทร 2 สาย
      • รับ/วางสาย
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง
      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      LI-Polymer
      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      9*  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      300* ชม.
      เวลาสนทนา
      9* ชม.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      21  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์พลาสติก
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      3.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 51613 98156 6
      น้ำหนักรวม
      0.166  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.09  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.076  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      17  ซม.
      ความกว้าง
      14  ซม.
      ความลึก
      3  ซม.
      น้ำหนัก
      0.09  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายเคเบิล USB
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    Badge-D2C

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