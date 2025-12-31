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TAH4000LB/97
คุณภาพเสียงสุดยอด สวมใส่สบาย
หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานยาวนานและความสะดวกสบาย พบกับเสียงที่เต็มอิ่มและเบสที่ลุ่มลึก และใช้ได้นานถึง 70 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และสามารถเปลี่ยนฟองน้ำครอบหูและแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
การออกแบบครอบหูที่สวมใส่ได้อย่างสบาย
ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้
เล่นได้นานถึง 70 ชั่วโมง
ไดร์เวอร์ขนาด 32 มม. และ Dynamic Bass จะให้เสียงที่ยอดเยี่ยม เบสที่ลุ่มลึก แม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ ในการรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม คุณสามารถเปิดโหมดความหน่วงต่ำผ่านแอปของเรา
ตัวหูฟังหนัง PU และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ที่อ่อนนุ่มช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันเสียงและความสบายสูงสุด คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นรองหูเมมโมรี่โฟมเมื่อเสื่อมสภาพตามระยะเวลา คุณยังสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้ของหูฟัง เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Android Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย
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