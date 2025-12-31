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ยกเลิกการผลิต
TAKH101BL/00
ลุยกันเลย!
รับชม ฟัง หรือเล่นเพลงด้วยหูฟังที่สวมใส่ได้อย่างสบายหู หูฟังหลากสีสันรุ่นนี้สวมสบาย และมีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB ทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการรับชมหรือเพลงโปรดได้ไร้กังวล
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย
หูฟังครอบหูแบบมีสายสำหรับเด็กสามารถพับเข้าด้านในได้เพื่อให้เกิดขนาดกะทัดรัด เหมาะมากเมื่อคุณต้องการที่จะจัดเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า
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