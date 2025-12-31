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หูฟังที่มีไมโครโฟน

TAKH101PK/00

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รับชม ฟัง หรือเล่นเพลงด้วยหูฟังที่สวมใส่ได้อย่างสบายหู หูฟังหลากสีสันรุ่นนี้สวมสบาย และมีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB ทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการรับชมหรือเพลงโปรดได้ไร้กังวล

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  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.

  • แบบครอบหู

  • แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม

สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ให้เสียงที่ชัดเจน

หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย

ดีไซน์พับได้กะทัดรัด ง่ายต่อการจัดเก็บ

หูฟังครอบหูแบบมีสายสำหรับเด็กสามารถพับเข้าด้านในได้เพื่อให้เกิดขนาดกะทัดรัด เหมาะมากเมื่อคุณต้องการที่จะจัดเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า

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