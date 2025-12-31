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ยกเลิกการผลิต
TAKH301BL/00
ใช้งานได้ในสไตล์คุณ
เพลิดเพลินไปกับหูฟังแบบครอบหู เด็กๆ สามารถจัดสไตล์ได้ตามต้องการ หูฟังรุ่นนี้มีระดับเสียงจำกัดอยู่ที่ 85 dB และมีความทนทานที่จะสามารถพกพาไปในกระเป๋านักเรียนได้ และเด็กๆ ยังสามารถตกแต่งตัวหูฟังด้วยสติกเกอร์ได้ด้วยงานศิลปะตามสไตล์!
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย
เด็กๆ สามารถปรับแต่งหูฟังนี้ได้ด้วยสติกเกอร์ หรือผลงานศิลปะล่าสุดของตัวเอง ฝาครอบใสด้านนอกของหูฟังสามารถเปิดออกได้ คุณสามารถวาดภาพด้านใน สติกเกอร์สามชุดและการ์ดกราฟฟิกถูกรวมมากับหูฟังแล้ว
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