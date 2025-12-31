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หูฟังที่มีไมโครโฟน

TAKH301PK/00

ใช้งานได้ในสไตล์คุณ

เพลิดเพลินไปกับหูฟังแบบครอบหู เด็กๆ สามารถจัดสไตล์ได้ตามต้องการ หูฟังรุ่นนี้มีระดับเสียงจำกัดอยู่ที่ 85 dB และมีความทนทานที่จะสามารถพกพาไปในกระเป๋านักเรียนได้ และเด็กๆ ยังสามารถตกแต่งตัวหูฟังด้วยสติกเกอร์ได้ด้วยงานศิลปะตามสไตล์!

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ใช้งานได้ในสไตล์คุณ

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.

  • แบบครอบหู

  • แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม

สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ให้เสียงที่ชัดเจน

หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย

ตัวหูฟังที่ปรับแต่งได้ โดยใช้สติกเกอร์หรืองานศิลปะตามสไตล์ของตนเอง

เด็กๆ สามารถปรับแต่งหูฟังนี้ได้ด้วยสติกเกอร์ หรือผลงานศิลปะล่าสุดของตัวเอง ฝาครอบใสด้านนอกของหูฟังสามารถเปิดออกได้ คุณสามารถวาดภาพด้านใน สติกเกอร์สามชุดและการ์ดกราฟฟิกถูกรวมมากับหูฟังแล้ว

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