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ยกเลิกการผลิต
TAKH402BL/00
โดดเด่นสะดุดตา
ฟังเพลงได้อย่างมีสไตล์ด้วยหูฟังแบบครอบหูที่มีไฟ หูฟังแบบไร้สายรุ่นนี้มีระดับเสียงจำกัดอยู่ที่ 85dB และแผงไฟ LED ที่ตัวหูฟังจะช่วยให้เด็กๆ ได้แสดงสไตล์ของตนเองด้วยแสงไฟหลากสีสัน
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม
ตั้งแต่การเดินทางไปไหนมาไหนจนไปถึงการใช้เวลาที่หน้าจอเป็นอาทิตย์ เด็กๆ จะต้องหลงรักหูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้ ที่ให้การใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมงด้วยการชาร์จไฟแค่ครั้งเดียว ซึ่งเพียงพอต่อการมอบความบันเทิงในเวลาหลายวันหรือมากกว่านั้น
หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย
ฟองน้ำครอบหูและแถบคาดศีรษะอันอ่อนนุ่มทำให้เด็กรู้สึกสบาย ไม่ว่าพวกเขากำลังฟังเพลงหรือดู YouTuber ที่พวกเขาชื่นชอบ
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