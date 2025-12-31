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หูฟังไร้สาย

TAKH402PK/00

โดดเด่นสะดุดตา

ฟังเพลงได้อย่างมีสไตล์ด้วยหูฟังแบบครอบหูที่มีไฟ หูฟังแบบไร้สายรุ่นนี้มีระดับเสียงจำกัดอยู่ที่ 85dB และแผงไฟ LED ที่ตัวหูฟังจะช่วยให้เด็กๆ ได้แสดงสไตล์ของตนเองด้วยแสงไฟหลากสีสัน

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โดดเด่นสะดุดตา

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.

  • แบบครอบหู

  • แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม

ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง โดยไม่มีสายที่พันกัน

ตั้งแต่การเดินทางไปไหนมาไหนจนไปถึงการใช้เวลาที่หน้าจอเป็นอาทิตย์ เด็กๆ จะต้องหลงรักหูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้ ที่ให้การใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมงด้วยการชาร์จไฟแค่ครั้งเดียว ซึ่งเพียงพอต่อการมอบความบันเทิงในเวลาหลายวันหรือมากกว่านั้น

ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ให้เสียงที่ชัดเจน

หูฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องหูของเด็ก มีไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 32 มม. ที่มีระดับเสียงที่จำกัดอยู่เพียง 85 dB โดยที่คุณสบายใจได้เพราะรู้ว่าลูกของคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง วิดีโอ และเกมอย่างปลอดภัย

ฟองน้ำครอบหูและแถบหูฟังใส่สบาย เหมาะกับหูของเด็กๆ

ฟองน้ำครอบหูและแถบคาดศีรษะอันอ่อนนุ่มทำให้เด็กรู้สึกสบาย ไม่ว่าพวกเขากำลังฟังเพลงหรือดู YouTuber ที่พวกเขาชื่นชอบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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