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TAT3215BL/00
เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ
ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงด้วยชาร์จเคส และหากคุณต้องโทรเป็นเวลานาน คุณสามารถใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
Bluetooth®
สีน้ำเงิน
ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 18 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C
หากต้องการรับสายเมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำ ก็เพิ่มช่วงเวลาในการพูดคุยได้โดยใช้เอียร์บัดข้างเดียวขณะที่ชาร์จอีกข้างอยู่ โดยไมโครโฟนจะทำงานคู่กับเอียร์บัดที่คุณใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้างได้เมื่อต้องการอีกด้วย
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