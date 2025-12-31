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  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT3559BK/97

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

  • ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ

  • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • ใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง

ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน

ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน

ระบบตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียงลม เพื่อให้คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังเพลงหรือการสนทนา ปล่อยให้ระบบทำงานแบบอัตโนมัติหรือจะเข้าไปปรับแต่งเองก็ได้ในแอป Philips Headphones แต่เมื่อไหร่ที่อยากได้ยินเสียงรอบข้าง เพียงแตะที่หูฟังเพื่อเปิดใช้งานโหมดฟังเสียงรอบข้าง (Awareness Mode)

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวหูฟังข้างซ้าย แล้วคุณจะได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา

เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สองตัวคอยรับเสียงของคุณ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี