รับประกัน 2 ปีเต็ม
TAT3559WT/97
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ
ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
เคสชาร์จขนาดพกพา
ใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง
ระบบตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียงลม เพื่อให้คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังเพลงหรือการสนทนา ปล่อยให้ระบบทำงานแบบอัตโนมัติหรือจะเข้าไปปรับแต่งเองก็ได้ในแอป Philips Headphones แต่เมื่อไหร่ที่อยากได้ยินเสียงรอบข้าง เพียงแตะที่หูฟังเพื่อเปิดใช้งานโหมดฟังเสียงรอบข้าง (Awareness Mode)
ไดรเวอร์ขับเสียงขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวหูฟังข้างซ้าย แล้วคุณจะได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สองตัวคอยรับเสียงของคุณ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
ความคิดเห็น