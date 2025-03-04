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ยกเลิกการผลิต
TAT4506BK/00
จำหน่ายในรุ่น
เพลงที่ชอบ ทางที่ใช่
อย่าให้อะไรมาคั่นกลางระหว่างคุณกับเสียงเพลงของคุณ! หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเพื่อให้คุณโฟกัสกับเสียงที่สำคัญ และยังสามารถกันฝนตกเล็กน้อยหรือเหงื่อได้อีกด้วย และคุณยังสามารถฟังเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงเมื่อมีเคส
หูฟังเอียร์บัดใส่กระชับพอดีกับหู
การขจัดเสียงรบกวน
การป้องกันน้ำระดับ IPX4
เล่นได้สูงสุด 26 ชั่วโมง
หูฟังเหล่านี้จะกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินออกไป ดังนั้นคุณจึงมีอิสระที่จะอยู่กับท่วงทำนองที่คุณชื่นชอบ โหมดการรับรู้หมายความว่าคุณสามารถกลับสู่โลกภายนอกได้เมื่อคุณต้องการ และเพลงจะหยุดชั่วคราวหากคุณถอดหูฟังเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งออกจากหูของคุณ
3.2
จาก 5
5
ตรวจดู
BP69
04/03/2025
Australia
Killer buds for the price....
Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.
ข้อดี
Awesome sound
ข้อเสีย
Range a bit short when battery lowers
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK True Wireless Headphones
วันที่ใช้ 2024-03-04
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK True Wireless Headphones
วันที่ใช้ 2024-03-04
Savag4ever
05/02/2024
Australia
Ear buds
Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...
ข้อดี
Not expensive
ข้อเสีย
None
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556WT True Wireless Headphones
วันที่ใช้ 2024-01-05
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556WT True Wireless Headphones
วันที่ใช้ 2024-01-05
Ikuty
15/02/2022
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
継承されたサウンド
サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。
ข้อดี
音
ข้อเสีย
タップによる機能切り替え
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
วันที่ใช้ 2022-01-14
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
วันที่ใช้ 2022-01-14