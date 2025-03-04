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ยกเลิกการผลิต

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT4506TL/00

3.2

| (5) ตรวจดู

จำหน่ายในรุ่น

สีดำ
สีดำ
สีเขียวนกเป็ดน้ำ
สีเขียวนกเป็ดน้ำ

เพลงที่ชอบ ทางที่ใช่

อย่าให้อะไรมาคั่นกลางระหว่างคุณกับเสียงเพลงของคุณ! หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเพื่อให้คุณโฟกัสกับเสียงที่สำคัญ และยังสามารถกันฝนตกเล็กน้อยหรือเหงื่อได้อีกด้วย และคุณยังสามารถฟังเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงเมื่อมีเคส

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลงที่ชอบ ทางที่ใช่

  • หูฟังเอียร์บัดใส่กระชับพอดีกับหู

  • การขจัดเสียงรบกวน

  • การป้องกันน้ำระดับ IPX4

  • เล่นได้สูงสุด 26 ชั่วโมง

การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

เคสชาร์จ USB-C แบบพกพา เพิ่มเวลาใช้งานอีก 18 ชั่วโมง

พกเพลงของคุณไปได้ทุกที่ คุณจะได้เสียงที่ยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ 6 มม. และเล่นได้นาน 6 ชั่วโมงจากการชาร์จครั้งเดียว เคสที่ชาร์จเต็มที่จะเพิ่มอีก 18 ชั่วโมง เพื่อความรวดเร็ว ให้ใส่หูฟังในเคสเป็นเวลา 15 นาที แล้วรับเพิ่มหนึ่งชั่วโมง

สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

ฝาครอบจุกหูฟังซิลิโคนที่อ่อนนุ่มและเปลี่ยนได้จะช่วยให้คุณสวมใส่ได้สบายอย่างแท้จริง ฝาครอบจุกหูฟังจะสอดเข้าไปในช่องหูของคุณได้อย่างมั่นคง ทำให้ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.2

จาก 5

5

ตรวจดู

4

04/03/2025

Australia

Australia

Killer buds for the price....

Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.

ข้อดี

Awesome sound

ข้อเสีย

Range a bit short when battery lowers

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK True Wireless Headphones

วันที่ใช้ 2024-03-04

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK True Wireless Headphones

วันที่ใช้ 2024-03-04

05/02/2024

Australia

Australia

Ear buds

Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...

ข้อดี

Not expensive

ข้อเสีย

None

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556WT True Wireless Headphones

วันที่ใช้ 2024-01-05

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556WT True Wireless Headphones

วันที่ใช้ 2024-01-05

15/02/2022

日本

日本

ตรวจสอบผู้ซื้อ

継承されたサウンド

サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。

ข้อดี

ข้อเสีย

タップによる機能切り替え

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

วันที่ใช้ 2022-01-14

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

วันที่ใช้ 2022-01-14

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