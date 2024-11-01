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เผยฝุ่นที่แอบซ่อน กำจัดได้ในรวดเดียว
ทำความสะอาดพื้นอย่างหมดจดในรวดเดียวด้วย Philips Cordless Vacuum 3000 Series หัวดูด LED ของเราเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่แอบซ่อนก่อนจะดูดเข้ามาด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 8 โดยสามารถทำงานได้นานสูงสุด 60 นาที¹ ทำให้การทำความสะอาดบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยีอันทรงพลังของเราให้การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและผลลัพธ์ โดยมีการออกแบบวิศวกรรมให้สามารถจับฝุ่นได้สูงพร้อมทั้งสามารถใช้งานได้นานถึง 60 นาทีในโหมดปกติและ 15 นาทีในโหมดเทอร์โบ
มอเตอร์ดิจิตอลของเราจะเป็นตัวรับรองว่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณจะทั้งทนทานและทรงพลังอย่างแน่นอน
อยากทำความสะอาดต่อเรื่อยๆ โดยไม่ต้องชาร์จใหม่ใช่หรือไม่? ไม่ต้องห่วง เพราะแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ของเราทำให้คุณสามารถสลับไปใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ แล้วทำความสะอาดต่อจากจุดที่หยุดไว้ได้แทบจะทันที ⁴
ค้นพบความพึงพอใจจากการถูพร้อมกับดูดพื้นในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ต่อเสริม Aqua ของเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุ่มน้ำในการกำจัดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนทุกชนิดออกทุกซอกทุกมุมในเวลาพร้อมๆ กับที่คุณดูดพื้น
ให้ทุกการเคลื่อนไหวทำให้พื้นสะอาดด้วยหัวดูด LED ของเรา หัวดูดนี้จะช่วยส่องแสงให้เห็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กโดยจะฉายแสงไปยังมุมที่เหมาะสมด้วยความแม่นยำ ทำให้คุณรู้ว่าต้องทำความสะอาดที่จุดใดบ้าง
ทำความสะอาดบ้านในรวดเดียวด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 60 นาทีในโหมดปกติ ¹ และ 15 นาทีในโหมดเทอร์โบ ²
กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากจุดที่เข้าถึงยากด้วยหัวดูดแม่นยำของเรา ซึ่งออกแบบให้เลื่อนได้ชิดกับผนังและฐานเสาเป็นอย่างมาก ช่วยให้จับอนุภาคฝุ่นที่จับยากได้
99.9% ของฝุ่นและสิ่งสกปรกละเอียดจะถูกแผ่นกรองละเอียดพิเศษกักเก็บ³ ไว้ด้านใน ฉะนั้นเมื่อทำความสะอาดพื้นแล้ว ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ก็จะรวมกันอยู่ในนั้น
ไม่ว่าจะในตู้ มุมห้อง หรือที่สูง เครื่องดูดฝุ่น Philips 3000 series ก็จัดการได้หมด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการพกพา หัวดูดซอกซอนขนาดยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ โดยหัวดูดแบบ 2-in-1 นี้จะสลับเปลี่ยนระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนขนาดกว้างสำหรับทำความสะอาดมุมที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
กรณีการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ฟังก์ชัน
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ประเทศผู้ผลิต
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