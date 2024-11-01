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    3000 ซีรีส์ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

    XC3131/61

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เผยฝุ่นที่แอบซ่อน กำจัดได้ในรวดเดียว

    ทำความสะอาดพื้นอย่างหมดจดในรวดเดียวด้วย Philips Cordless Vacuum 3000 Series หัวดูด LED ของเราเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่แอบซ่อนก่อนจะดูดเข้ามาด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 8 โดยสามารถทำงานได้นานสูงสุด 60 นาที¹ ทำให้การทำความสะอาดบ้านกลายเป็นเรื่องง่าย

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    3000 ซีรีส์ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

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    เผยฝุ่นที่แอบซ่อน กำจัดได้ในรวดเดียว

    ทำงานได้นานสูงสุด 60 นาที¹ พร้อมนำทางด้วยหัวดูด LED

    • มอเตอร์ดิจิตอล
    • หัวดูด LED
    • ดูดและกวาดในรวดเดียว
    • รวมอุปกรณ์เสริม
    PowerCyclone 8 กำจัดฝุ่นด้วยการใช้แบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    PowerCyclone 8 กำจัดฝุ่นด้วยการใช้แบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    เทคโนโลยีอันทรงพลังของเราให้การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและผลลัพธ์ โดยมีการออกแบบวิศวกรรมให้สามารถจับฝุ่นได้สูงพร้อมทั้งสามารถใช้งานได้นานถึง 60 นาทีในโหมดปกติและ 15 นาทีในโหมดเทอร์โบ

    มอเตอร์ดิจิตอลเพื่อความทนทาน

    มอเตอร์ดิจิตอลเพื่อความทนทาน

    มอเตอร์ดิจิตอลของเราจะเป็นตัวรับรองว่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของคุณจะทั้งทนทานและทรงพลังอย่างแน่นอน

    แบตเตอรี่แบบถอดออกได้ 25.2 โวลต์สำหรับการทำความสะอาดที่ยาวนาน

    แบตเตอรี่แบบถอดออกได้ 25.2 โวลต์สำหรับการทำความสะอาดที่ยาวนาน

    อยากทำความสะอาดต่อเรื่อยๆ โดยไม่ต้องชาร์จใหม่ใช่หรือไม่? ไม่ต้องห่วง เพราะแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ของเราทำให้คุณสามารถสลับไปใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ แล้วทำความสะอาดต่อจากจุดที่หยุดไว้ได้แทบจะทันที ⁴

    โมดูล Aqua ให้คุณดูดและถูพื้นในรวดเดียว

    โมดูล Aqua ให้คุณดูดและถูพื้นในรวดเดียว

    ค้นพบความพึงพอใจจากการถูพร้อมกับดูดพื้นในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ต่อเสริม Aqua ของเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุ่มน้ำในการกำจัดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนทุกชนิดออกทุกซอกทุกมุมในเวลาพร้อมๆ กับที่คุณดูดพื้น

    หัวดูด LED เผยให้เห็นฝุ่นที่แอบซ่อน นำทางทุกการเคลื่อนไหว

    หัวดูด LED เผยให้เห็นฝุ่นที่แอบซ่อน นำทางทุกการเคลื่อนไหว

    ให้ทุกการเคลื่อนไหวทำให้พื้นสะอาดด้วยหัวดูด LED ของเรา หัวดูดนี้จะช่วยส่องแสงให้เห็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กโดยจะฉายแสงไปยังมุมที่เหมาะสมด้วยความแม่นยำ ทำให้คุณรู้ว่าต้องทำความสะอาดที่จุดใดบ้าง

    แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 60 นาที ¹

    แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 60 นาที ¹

    ทำความสะอาดบ้านในรวดเดียวด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 60 นาทีในโหมดปกติ ¹ และ 15 นาทีในโหมดเทอร์โบ ²

    หัวดูดแม่นยำเลื่อนได้ 1 มม. ชิดกับผนัง

    หัวดูดแม่นยำเลื่อนได้ 1 มม. ชิดกับผนัง

    กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากจุดที่เข้าถึงยากด้วยหัวดูดแม่นยำของเรา ซึ่งออกแบบให้เลื่อนได้ชิดกับผนังและฐานเสาเป็นอย่างมาก ช่วยให้จับอนุภาคฝุ่นที่จับยากได้

    ระบบกรอง 3 ขั้นช่วยให้ฝุ่นที่จับได้ไม่กระจายออกไป

    ระบบกรอง 3 ขั้นช่วยให้ฝุ่นที่จับได้ไม่กระจายออกไป

    99.9% ของฝุ่นและสิ่งสกปรกละเอียดจะถูกแผ่นกรองละเอียดพิเศษกักเก็บ³ ไว้ด้านใน ฉะนั้นเมื่อทำความสะอาดพื้นแล้ว ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ก็จะรวมกันอยู่ในนั้น

    ทำความสะอาดง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมแบบถือด้วยมือ

    ทำความสะอาดง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมแบบถือด้วยมือ

    ไม่ว่าจะในตู้ มุมห้อง หรือที่สูง เครื่องดูดฝุ่น Philips 3000 series ก็จัดการได้หมด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการพกพา หัวดูดซอกซอนขนาดยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ โดยหัวดูดแบบ 2-in-1 นี้จะสลับเปลี่ยนระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนขนาดกว้างสำหรับทำความสะอาดมุมที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กรณีการใช้งาน

      เหมาะสำหรับประเภทพื้น
      พื้นแข็ง
      ตัวเลือกแบบมือถือ
      มี
      ฟังก์ชันถูพื้น
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      อะลูมิเนียมและพลาสติก
      สี
      สีหมอก
      เทคโนโลยี Cyclone
      PowerCyclone 8
      การตั้งค่า
      ประหยัด, เทอร์โบ
      เวลาในการใช้งาน (ประหยัด)
      60 นาที
      เวลาในการใช้งาน (เทอร์โบ)
      15 นาที
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      820 ลิตร/นาที
      ระดับเสียง
      < 80dB
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออนแบบเปลี่ยนทดแทนได้
      แรงดันไฟฟ้า
      25.2 V
      ความถี่
      50/60Hz
      เวลาในการชาร์จ
      5 ชั่วโมง
      ประเภทจอแสดงผล
      LED
      ประเภทแผ่นกรอง
      ระบบกรอง 3 ขั้น
      ไฟ LED
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      มี

    • ฟังก์ชัน

      การจดจำพื้น
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี

    • ดีไซน์

      พลาสติกรีไซเคิล, มาพร้อมอุปกรณ์เสริม
      ไม่มี
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด LED สำหรับพื้นแข็ง
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      - หัวดูดซอกซอน - เครื่องมือแบบผสมผสาน
      แท่นชาร์จ
      ยึดกับผนัง
      หัวดูด Aqua
      โมดูล Aqua

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      24 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      25.5 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      118 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (มือถือเท่านั้น)
      1 294 ก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      14.3 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      38.4 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      74.1 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      4.8 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      XV1630/01 - แผ่นไมโครไฟเบอร์
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      XV1631/01​ - ตัวกรอง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      XV1633/01​ - แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ¹ โหมด Eco ถือด้วยมือเท่านั้น
    • ² ในโหมดเทอร์โบบนพื้นแข็ง
    • ³ ขนาดอนุภาค >0.5 μm
    • ⁴ แบตเตอรี่สำรองแยกขาย XV1635

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