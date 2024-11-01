XV1792/01
โซลูชันทำความสะอาดพื้น
Philips Floor Cleaner นั้นออกแบบมาสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท สามารถขจัดไขมัน คราบ และฝุ่นเหนียวหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น Philips ที่สามารถถูแบบเปียกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีฝาปิดจ่ายน้ำยารวมในผลิตภัณฑ์เพื่อวัดการใช้น้ำยาอย่างถูกต้อง โดยเติมน้ำยา 10 มล. ลงในน้ำ 1 ถัง หนึ่งขวดใช้ทำความสะอาดได้ทั้งหมด 25 ครั้ง
สูตรเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและครอบครัวภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ให้การทำความสะอาดเปี่ยมด้วยผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพสูงสุดด้วยเครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นแบบเปียกจาก Philips ไม่ว่าจะบนผิวเคลือบ ปาร์เก้ ไม้ กระเบื้อง หินอ่อน คอนกรีต PVC และอีกมากมาย
ให้พื้นเงาวับและกลับมาสะอาดปราศจากสิ่งตกค้างและรอยเปื้อน
สามารถใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น Philips ที่สามารถถูแบบเปียกได้อย่างปลอดภัย ใช้ได้กับ FC67*, FC69*, XC313*, XC504*, XC514*, XC5244, XC6553, XC6557, XC705*, XC716* XC805*, XC815*, XW62*, XW67*, XW69*, XW72*, XW93*, XW94* ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Philips OneUp (เครื่องถูพื้นไฟฟ้า)
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
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