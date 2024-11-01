คำค้นหา

  • โซลูชันทำความสะอาดพื้น โซลูชันทำความสะอาดพื้น โซลูชันทำความสะอาดพื้น

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Philips เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท

    XV1792/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    โซลูชันทำความสะอาดพื้น

    Philips Floor Cleaner นั้นออกแบบมาสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท สามารถขจัดไขมัน คราบ และฝุ่นเหนียวหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น Philips ที่สามารถถูแบบเปียกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Philips เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู แผ่นกรองเครื่องดูดฝนและอุปกรณ์เสริม ทั้งหมด

    โซลูชันทำความสะอาดพื้น

    สำหรับพื้นแข็งทุกประเภท

    • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท
    • ขจัดคราบเปื้อนและสิ่งสกปรก
    • หนึ่งขวดทำความสะอาดได้ถึง 25 ครั้ง
    • ใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นเปียกจาก Philips

    สูตรทำความสะอาดเข้มข้น

    มีฝาปิดจ่ายน้ำยารวมในผลิตภัณฑ์เพื่อวัดการใช้น้ำยาอย่างถูกต้อง โดยเติมน้ำยา 10 มล. ลงในน้ำ 1 ถัง หนึ่งขวดใช้ทำความสะอาดได้ทั้งหมด 25 ครั้ง

    สูตรเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและครอบครัว

    สูตรเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและครอบครัวภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

    น้ำยาทำความสะอาดที่ได้ผลชะงัดกับพื้นแข็งทุกประเภท

    ให้การทำความสะอาดเปี่ยมด้วยผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพสูงสุดด้วยเครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นแบบเปียกจาก Philips ไม่ว่าจะบนผิวเคลือบ ปาร์เก้ ไม้ กระเบื้อง หินอ่อน คอนกรีต PVC และอีกมากมาย

    ขจัดคราบมัน คราบเปื้อน สิ่งสกปรกที่เหนียวเหนอะหนะ และฝุ่นอย่างง่ายดาย

    ให้พื้นเงาวับและกลับมาสะอาดปราศจากสิ่งตกค้างและรอยเปื้อน

    เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น Philips

    สามารถใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น Philips ที่สามารถถูแบบเปียกได้อย่างปลอดภัย ใช้ได้กับ FC67*, FC69*, XC313*, XC504*, XC514*, XC5244, XC6553, XC6557, XC705*, XC716* XC805*, XC815*, XW62*, XW67*, XW69*, XW72*, XW93*, XW94* ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Philips OneUp (เครื่องถูพื้นไฟฟ้า)

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      น้ำยาทำความสะอาดพื้น (250 มล.)
      สามารถใช้งานได้กับ
      FC67*, FC69*, XC313*, XC504*, XC514*, XC5244, XC6553, XC6557, XC705*, XC716* XC805*, XC815*, XW62*, XW67*, XW69*, XW72*, XW93*, XW94*

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      37
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      63
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      181
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.28
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      37
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      63
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      181
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.284

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด