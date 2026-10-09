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เครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นอากาศ
ทุกรุ่น
เครื่องฟอกอากาศ
Sustainability
Refurbished products (1)
Certified for
Allergy sufferers (1)
Virus removal (1)
Air quality sensor
Particle (PM2.5) (1)
Filters included
HEPA filter (1)
Pre-filter (1)
Other features
Ultra-quiet mode (1)
Suitable room size
Small (1)
Philips PureProtect Quiet 2200 Seriesเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ
Philips 600i seriesเครื่องฟอกอากาศ
Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 1000
Philips PureProtect Mini 900 Seriesเครื่องฟอกอากาศ
Philips PureProtect Mini 900 Seriesเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ
Philips 800 Seriesเครื่องฟอกอากาศ
Philips 1000i ซีรีส์เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องขนาดกลาง
Philips 800i ซีรีส์เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ
ยกเลิกการผลิต
Philipsเครื่องฟอกอากาศ
Philips ซีรีส์ 4000iเครื่องฟอกอากาศ
Philips 800 Seriesเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
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