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เครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นอากาศ

แผ่นกรองและอุปกรณ์เสริม (19)

1–12 จาก 19 รายการ
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แผ่นกรองและอุปกรณ์เสริม

ยกเลิกการผลิต

  • Philips แผ่นกรองสำรองของแท้
  • Philips แผ่นกรองสำรองของแท้

Philips แผ่นกรองสำรองของแท้
NanoProtect HEPA

FY0194/30
  • อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน
  • กรองอนุภาคขนาด 0.003μm ได้ถึง 99.5%
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  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800

Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY0293/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 800 Series
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i

Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์

FY1413/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
  • Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i

Philips ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY1410/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 2 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์

Philips เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY1700/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 1000 ซีรีส์
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 2000i และ 3000i
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 2000i และ 3000i
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 2000i และ 3000i
  • Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 2000i และ 3000i

Philips เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 2000i และ 3000i
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์

FY2420/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 2000i และ 3000i Series
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series

Philips PureProtect Quiet 2200 Series
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY2200/30
  • ใช้ได้กับ 2200 Series
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 3 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips แผ่นกรองสำรองของแท้
  • Philips แผ่นกรองสำรองของแท้
  • Philips แผ่นกรองสำรองของแท้

Philips แผ่นกรองสำรองของแท้
3-In-1 ในตัว

FY2180/30
  • อายุการใช้งานสูงสุด 36 เดือน
  • HEPA+Active Carbon+แผ่นกรองชั้นแรก
  • กรองได้ 99.97% @ 0.003μm
  • กรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
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  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
  • Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600

Philips เครื่องฟอกอากาศ ซีรีส์ 600
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • ใช้ได้กับรุ่น 600 ซีรีส์
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
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  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
  • Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1

Philips เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY1120/00
  • ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 5000 ได้
  • อายุการใช้งานสูงสุด 24 เดือน
  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง
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  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
  • Philips PureProtect 3200 ซีรีส์

Philips PureProtect 3200 ซีรีส์
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY3200/30
  • ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 3200 ได้
  • อายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
  • ในกล่อง: แผ่นกรอง 2 ชิ้น
  • แผ่นกรอง Philips ของแท้
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips
  • Philips

Philips
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3

FY3433/20
  • จับอนุภาคได้ 99.97%
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