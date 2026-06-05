ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800 แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

ฝ่ายสนับสนุน

เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY0293/30

เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800 แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นต้น เพื่อการป้องกันจาก มลพิษ, เกสรดอกไม้, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และอนุภาคของไวรัส

  • PDF ไฟล์
  • 5 June 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ