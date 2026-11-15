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ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ (15)

1–12 จาก 15 รายการ
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เครื่องฟอกอากาศ

  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series

Philips PureProtect Mini 900 Series
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

AC0950/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
  • อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
  • เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
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  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series
  • Philips 600i series

Philips 600i series
เครื่องฟอกอากาศ

AC0650/10
  • ฟอกอากาศในห้องที่กว้างสุดถึง 44 ตร.ม.
  • ใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานสูงสุด 12 W
  • อากาศบริสุทธิ์ (CADR) 170 ลบ.ม./ชม.
  • เชื่อมต่อกับแอป Air+
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  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series
  • Philips PureProtect Quiet 2200 Series

Philips PureProtect Quiet 2200 Series
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

AC2220/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 109 ตร.ม.
  • เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา
  • แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี
  • อัตราการฟอกอากาศ 420 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
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  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series
  • Philips PureProtect Mini 900 Series

Philips PureProtect Mini 900 Series
เครื่องฟอกอากาศ

AC0920/10
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 65 ตร.ม.
  • อัตราการฟอกอากาศ 250 ลบ.ม./ชม. (CADR)
  • แผ่นกรอง HEPA
  • เซนเซอร์ PM2.5 อัจฉริยะ
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  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
  • Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์

Philips PureProtect Pet 3000 ซีรีส์
เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

AC3360/11
  • ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
  • กำจัดกลิ่นสำคัญ 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
  • แผ่นกรอง HEPA, คาร์บอนกัมมันต์, สูตรดักจับกลิ่น
  • การออกแบบที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips 1000i ซีรีส์
  • Philips 1000i ซีรีส์
  • Philips 1000i ซีรีส์
  • Philips 1000i ซีรีส์

Philips 1000i ซีรีส์
เครื่องฟอกอากาศ

AC1215/20
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 63 ตร.ม.
  • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series
  • Philips 800 Series

Philips 800 Series
เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

AC0820/20
  • กำจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5%
  • ขนาดห้อง: 16-49 ตร.ม.
  • Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
เครื่องฟอกอากาศ

AC3256/20
  • ขนาดห้อง: สูงสุดถึง 95 ตารางเมตร
  • ขจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอน
  • โหมดพิเศษกำจัดสารก่อภูมิแพ้
  • CADR* เกสรดอกไม้: 430
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i

Philips Series 3000i
เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

AC3259/20
  • รุ่นเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น
  • แบบเชื่อมต่อกับแอพ
  • โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series

Philips 2000i Series
เครื่องฟอกอากาศ

AC2958/23
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 98 ตร.ม.
  • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 380 ลบ.ม./ชม.
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
  • เชื่อมต่อกับแอป Air+
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series

Philips 2000 Series
เครื่องฟอกอากาศ Series 2000

AC2887/20
  • ขนาดห้องแนะนำ 25-79 ตร.ม.
  • ตรวจจับและแสดงระดับฝุ่น PM2.5
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
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ยกเลิกการผลิต

  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i
  • Philips ซีรีส์ 4000i

Philips ซีรีส์ 4000i
เครื่องฟอกอากาศ

AC3854/25
  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 158 ตร.ม.
  • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 610 ลบ.ม./ชม.
  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
  • เชื่อมต่อกับแอป CleanHome+
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