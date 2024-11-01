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  • ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม

    DayLightGuide ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED

    12825WLEDX1

    ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม

    ไฟ LED ติดรถยนต์กำลังสูง Luxeon รุ่นใหม่สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในสไตล์ที่โดดเด่น ทั้งยังเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

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    DayLightGuide ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED

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    ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม

    เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างดูดีมีสไตล์

    • ไฟเดย์ไลท์
    • 12 โวลต์
    • 15 วัตต์
    ระบบคลิปอันชาญฉลาด

    ระบบคลิปอันชาญฉลาด

    สามารถติดตั้งง่ายดายด้วยระบบคลิปอันชาญฉลาด เพียงติดตั้งตัวยึดลงในช่อง แล้วดันชุดหลอดไฟให้เข้าที่ ชุดหลอดไฟจะล็อกอย่างแน่นหนาและได้รับการปกป้องจากการถูกโจรกรรม

    หรี่แสงได้: ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

    หรี่แสงได้: ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

    โซลูชัน Daylight ของเรามอบประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงระหว่างวัน LED Dayliight ช่วยให้คุณมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่ของรถคันอื่นก็สามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่คนเดินเท้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามก็ยังสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ชัดเจน ดังนั้น โดยรวมแล้ว จึงช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนี้ ระบบจะหรี่ไฟโดยอัตโนมัติในยามกลางคืน

    ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

    ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

    ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและทนทานมีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ เกลือ หรือฝุ่นก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง

    กันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน

    กันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน

    ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและเลนส์มีคุณสมบัติกันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน จึงไม่จำเป็นต้องจำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง หลังจากทำการติดตั้งระบบไปแล้ว

    เทคโนโลยี Lightguide ที่ได้มาตรฐาน

    เทคโนโลยี Lightguide ที่ได้มาตรฐาน

    เทคโนโลยี Lightguide นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างไปจากรูปร่างแบบจุดของโซลูชันก่อนหน้า โดยแสงที่ส่องออกมาจากลำแสงทั้ง 2 จะรวมกันและขยายออกไปในมุมที่กว้างขึ้น ลำแสงนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองทั้งหมดเช่นเดียวกับโซลูชันอื่นของ Philips

    ใช้ได้กับรถระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า

    ใช้ได้กับรถระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า

    ไฟส่องสว่างในเวลากลางวันของ Philips ใช้ได้กับรถระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า

    มุมการมองเห็นที่กว้างยิ่งขึ้น

    มุมการมองเห็นที่กว้างยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยี Lightguide ที่ได้มาตรฐานนี้ช่วยมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอโดยไม่เห็นเป็นจุด และยังให้ลำแสงในวงกว้างเป็นพิเศษอีกด้วย

    หลอดไฟ LED กำลังสูงรุ่นใหม่

    หลอดไฟ LED กำลังสูงรุ่นใหม่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สว่างกว่า

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      DayLightGuide
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      DayLightGuide
      แรงดันไฟฟ้า [V]
      12

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      การใช้งาน
      โทนแสงขาว
      ผ่านการรับรอง
      ECE R87
      การใช้พลังงาน (DRL)
      2 x 7.7 W
      การใช้พลังงาน (ไฟระบุตำแหน่ง)
      2 x 2.4 W

    • ให้ความสามารถในการมองเห็นสูงสุด

      มุมของลำแสง
      กว้างกว่ามาตรฐาน 150 %
      อุณหภูมิสี
      6000K
      อายุการใช้งาน LED
      5000 ชั่วโมง
      ความเข้ม (DRL)
      550  cd/m²
      ความเข้ม (ไฟระบุตำแหน่ง)
      80  cd/m²

    • ความทนทาน

      การตกแต่งชั้นยอด
      ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
      ทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน
      การทดสอบยานยนต์ PSA B21 7090
      DRL ได้รับการสร้างขึ้นให้ทนทานต่อ
      น้ำ เกลือ ฝุ่น และทราย

    • ติดตั้งง่าย

      ระบบคลิป
      ผ่านการรับรอง
      ใช้ได้กับรถระบบดับเครื่องอัตโนมัติ
      พร้อมระบบควบคุมการเข้าออก (ACC Control)

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12825WLEDX1
      รหัสการสั่งซื้อ
      38638733

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

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