12825WLEDX1
ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม
ไฟ LED ติดรถยนต์กำลังสูง Luxeon รุ่นใหม่สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในสไตล์ที่โดดเด่น ทั้งยังเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สามารถติดตั้งง่ายดายด้วยระบบคลิปอันชาญฉลาด เพียงติดตั้งตัวยึดลงในช่อง แล้วดันชุดหลอดไฟให้เข้าที่ ชุดหลอดไฟจะล็อกอย่างแน่นหนาและได้รับการปกป้องจากการถูกโจรกรรม
โซลูชัน Daylight ของเรามอบประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงระหว่างวัน LED Dayliight ช่วยให้คุณมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่ของรถคันอื่นก็สามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่คนเดินเท้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามก็ยังสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ชัดเจน ดังนั้น โดยรวมแล้ว จึงช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนี้ ระบบจะหรี่ไฟโดยอัตโนมัติในยามกลางคืน
ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและทนทานมีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ เกลือ หรือฝุ่นก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง
ตัวโครงอะลูมิเนียมคุณภาพสูงและเลนส์มีคุณสมบัติกันน้ำและทนทานต่อแรงกระแทกจากกรวดหิน จึงไม่จำเป็นต้องจำเป็นต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุง หลังจากทำการติดตั้งระบบไปแล้ว
เทคโนโลยี Lightguide นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างไปจากรูปร่างแบบจุดของโซลูชันก่อนหน้า โดยแสงที่ส่องออกมาจากลำแสงทั้ง 2 จะรวมกันและขยายออกไปในมุมที่กว้างขึ้น ลำแสงนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองทั้งหมดเช่นเดียวกับโซลูชันอื่นของ Philips
ไฟส่องสว่างในเวลากลางวันของ Philips ใช้ได้กับรถระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า
เทคโนโลยี Lightguide ที่ได้มาตรฐานนี้ช่วยมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอโดยไม่เห็นเป็นจุด และยังให้ลำแสงในวงกว้างเป็นพิเศษอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
ให้ความสามารถในการมองเห็นสูงสุด
ความทนทาน
ติดตั้งง่าย
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
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