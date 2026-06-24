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ไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศของเครื่องฟอกอากาศ Philips ไม่เปลี่ยนสี
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากสีของไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศของ Philips Air Purifier ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่
หมายเหตุ: ภาพทั้งหมดที่แสดงด้านล่างใช้เพื่อประกอบความเข้าใจทั่วไป; อาจมีความแตกต่างในอุปกรณ์แต่ละชิ้น
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จำเป็นต้องทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (D ในภาพด้านล่าง) และเช็ดให้แห้ง เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศของคุณทำงานได้อย่างปกติและเพื่อให้วงแหวนระบุสัญญาณได้อย่างถูกต้อง
โปรดทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยสำลีก้านชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยสำลีก้านแห้ง
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เมื่อมีอากาศสกปรกไหลเข้ามาในห้องของคุณอย่างต่อเนื่อง อากาศที่ถูกฟอกโดยเครื่องฟอกอากาศของคุณจะถูกแทนที่ด้วยอากาศสกปรกที่ไหลเข้ามาใหม่ เนื่องด้วยเหตุนี้ ไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศในเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบคุณภาพอากาศนอกห้อง (คุณสามารถทำได้ด้วยแอป Air Matters หรือแอปที่คล้ายกัน) หากอากาศภายนอกมีคุณภาพไม่ดี ให้ปิดหน้าต่างทุกบาน เพื่อไม่ให้อากาศที่ผ่านการฟอกสกปรกอีกครั้ง
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เฟอร์นิเจอร์ใหม่อาจปล่อยแก๊สได้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ เซนเซอร์คุณภาพอากาศจะสามารถสัมผัสแก๊สเหล่านี้ได้ และไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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