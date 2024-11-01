BHS830/00
การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ
ขอแนะนำเครื่องหนีบผม Philips ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการที่มีเทคโนโลยี SenseIQ ที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้ลึกถึงภายใน ผลลัพธ์ที่ได้คือผมสวยและเงางามดูมีสุขภาพดีทุกครั้งที่คุณจัดแต่งทรงดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี SenseIQ เพื่อประสบการณ์การยืดผมตรงได้ตามต้องการ การตรวจจับ เซนเซอร์ดิจิตอลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผม ปรับให้เหมาะสม ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะสามารถปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป ดูแล เทคโนโลยีการตรวจจับและปรับให้เหมาะสมของเราช่วยปกป้องเส้นผมขณะจัดแต่งทรงผม กักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ถึง 70%**
พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความแข็งแรงของเส้นผมได้ถึง 93%* เครื่องหนีบผมตรงที่มี SenseIQ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเส้นผมของคุณจะมีสุขภาพดีจากภายในพร้อมกับดูสวยเงางามจากภายนอก
ให้เส้นผมของคุณได้ซึมซับไอออนที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบ Tetra Ionic การออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรนี้จะปล่อยไอออนนับล้านโดยใช้ช่องปล่อยชนิดพิเศษ 4 ช่องที่ซ้อนกันอยู่ที่ทั้งสองด้านของเครื่องหนีบผม โมเลกุลที่สมบูรณ์แบบจะขจัดไฟฟ้าสถิต ขจัดปัญหาผมชี้ฟู และทำให้ผมเงางามเป็นประกาย
เส้นผมที่ไม่เหมือนกันย่อมต้องการการดูแลแตกต่างกัน ในการหนีบผมทุกๆ ครั้ง เครื่องหนีบผม Philips Prestige จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เซนเซอร์ดิจิตอลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิของเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผมเพื่อให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การออกแบบที่ปรับได้ตามต้องการในทุกครั้งที่จัดแต่งทรงผม
ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะคือสมองที่อยู่เบื้องหลังของ SenseIQ ซึ่งทำการวิเคราะห์และปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง การปรับความร้อนให้เหมาะกับเส้นผมของคุณ เครื่องหนีบผมจะช่วยป้องกันการใช้ความร้อนที่มากเกินไป ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพการจัดแต่งทรงผมได้อย่างที่คุณคาดหวัง
มอบการดูแลเส้นผมของคุณเป็นพิเศษ เครื่องหนีบผมที่มีเทคโนโลยี SenseIQ จะกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมได้ถึง 70%** เพื่อให้ผมสลวยดูมีสุขภาพดีและเป็นประกาย
อยากทำผมลอนใช่ไหม ไม่มีปัญหา นำช่อผมเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นทำความร้อนและหมุนเครื่องหนีบผมเข้าหรือออกด้านนอกในขณะที่คุณเลื่อน จับปลายหัวเป่าแบบเย็นด้วยมือข้างที่ว่างเพื่อการควบคุมและความแม่นยำยิ่งขึ้น
ลอยอยู่บนผิวเส้นผมของคุณโดยไม่ดึงเส้นผมด้วยแผ่นความร้อนที่เรียบลื่นเป็นพิเศษที่ได้รับการป้องกันการเสียดสีแบบพิเศษ
เพียงแค่แตะปุ่มเดียวก็สามารถเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งจากสามโหมดตามประเภทเส้นผมของคุณ: โหมดความเร็วสูง มีอุณหภูมิสูงสุด 210°C สำหรับเส้นผมที่ยืดตรงยาก รวมถึงเส้นผมที่หนา ผมดัดลอน โหมดปกติ มีอุณหภูมิสูงสุด 190°C สำหรับเส้นผมที่มีน้ำหนักหรือหยักศกเล็กน้อย โหมดนุ่มนวล มีอุณหภูมิสูงสุด 170°C สำหรับผมเส้นเล็ก ผมสีอ่อน ผมบลอนด์หรือผมที่ผ่านการย้อมสี สำหรับการปกป้องเส้นผม SenseIQ จะทำงานโดยอัตโนมัติในทุกโหมด
กระเป๋าจัดเก็บที่สวยงามทันสมัยมาพร้อมแผ่นรองกันความร้อนช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมได้ทุกที่ และยังช่วยเก็บเครื่องหนีบผมไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งที่บ้านหรือขณะเดินทาง
อุ่นเครื่องได้ภายในไม่กี่วินาที เครื่องหนีบผมจะเลื่อนไปตามเส้นผมของคุณด้วยจำนวนรอบที่น้อยลงด้วยแผ่นความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง 20%*** เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิได้ 14 ระดับ (120°C-230°C) เพื่อให้ได้การจัดแต่งทรงผมที่ตรงตามความต้องการ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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