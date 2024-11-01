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  • การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ

    Prestige ที่หนีบผมตรง

    BHS830/00

    การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ

    ขอแนะนำเครื่องหนีบผม Philips ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการที่มีเทคโนโลยี SenseIQ ที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้ลึกถึงภายใน ผลลัพธ์ที่ได้คือผมสวยและเงางามดูมีสุขภาพดีทุกครั้งที่คุณจัดแต่งทรง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,090.00

    Prestige ที่หนีบผมตรง

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    การยืดผมตรงแบบเฉพาะตัวด้วย SenseIQ

    ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความแข็งแรงของเส้นผมได้ถึง 93%*

    • เทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
    • รักษาความแข็งแรงของเส้นผม*
    • กักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง 70%**
    • ไอออน 4 เท่าเพื่อผมเงางาม***
    การยืดผมตรงได้ตามต้องการ

    การยืดผมตรงได้ตามต้องการ

    เทคโนโลยี SenseIQ เพื่อประสบการณ์การยืดผมตรงได้ตามต้องการ การตรวจจับ เซนเซอร์ดิจิตอลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผม ปรับให้เหมาะสม ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะสามารถปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป ดูแล เทคโนโลยีการตรวจจับและปรับให้เหมาะสมของเราช่วยปกป้องเส้นผมขณะจัดแต่งทรงผม กักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ถึง 70%**

    การรักษาความแข็งแรงของเส้นผม

    การรักษาความแข็งแรงของเส้นผม

    พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความแข็งแรงของเส้นผมได้ถึง 93%* เครื่องหนีบผมตรงที่มี SenseIQ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเส้นผมของคุณจะมีสุขภาพดีจากภายในพร้อมกับดูสวยเงางามจากภายนอก

    ระบบ Tetra Ionic เพื่อผมเป็นประกาย

    ระบบ Tetra Ionic เพื่อผมเป็นประกาย

    ให้เส้นผมของคุณได้ซึมซับไอออนที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบ Tetra Ionic การออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรนี้จะปล่อยไอออนนับล้านโดยใช้ช่องปล่อยชนิดพิเศษ 4 ช่องที่ซ้อนกันอยู่ที่ทั้งสองด้านของเครื่องหนีบผม โมเลกุลที่สมบูรณ์แบบจะขจัดไฟฟ้าสถิต ขจัดปัญหาผมชี้ฟู และทำให้ผมเงางามเป็นประกาย

    ตรวจจับอุณหภูมิของเส้นผม

    ตรวจจับอุณหภูมิของเส้นผม

    เส้นผมที่ไม่เหมือนกันย่อมต้องการการดูแลแตกต่างกัน ในการหนีบผมทุกๆ ครั้ง เครื่องหนีบผม Philips Prestige จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เซนเซอร์ดิจิตอลแบบแอคทีฟจะวัดอุณหภูมิของเส้นผมของคุณมากกว่า 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผมเพื่อให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การออกแบบที่ปรับได้ตามต้องการในทุกครั้งที่จัดแต่งทรงผม

    ปรับประสิทธิภาพการยืดผมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป

    ปรับประสิทธิภาพการยืดผมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป

    ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะคือสมองที่อยู่เบื้องหลังของ SenseIQ ซึ่งทำการวิเคราะห์และปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง การปรับความร้อนให้เหมาะกับเส้นผมของคุณ เครื่องหนีบผมจะช่วยป้องกันการใช้ความร้อนที่มากเกินไป ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพการจัดแต่งทรงผมได้อย่างที่คุณคาดหวัง

    ดูแลผมของคุณโดยเฉพาะ

    ดูแลผมของคุณโดยเฉพาะ

    มอบการดูแลเส้นผมของคุณเป็นพิเศษ เครื่องหนีบผมที่มีเทคโนโลยี SenseIQ จะกักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมได้ถึง 70%** เพื่อให้ผมสลวยดูมีสุขภาพดีและเป็นประกาย

    จัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำด้วยปลายหัวเป่าแบบเย็น

    จัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำด้วยปลายหัวเป่าแบบเย็น

    อยากทำผมลอนใช่ไหม ไม่มีปัญหา นำช่อผมเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นทำความร้อนและหมุนเครื่องหนีบผมเข้าหรือออกด้านนอกในขณะที่คุณเลื่อน จับปลายหัวเป่าแบบเย็นด้วยมือข้างที่ว่างเพื่อการควบคุมและความแม่นยำยิ่งขึ้น

    รีดได้ลื่นไร้การดึง

    ลอยอยู่บนผิวเส้นผมของคุณโดยไม่ดึงเส้นผมด้วยแผ่นความร้อนที่เรียบลื่นเป็นพิเศษที่ได้รับการป้องกันการเสียดสีแบบพิเศษ

    การยืดผมตรงได้ง่ายด้วยโหมดการจัดแต่งทรงผม 3 โหมด

    เพียงแค่แตะปุ่มเดียวก็สามารถเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งจากสามโหมดตามประเภทเส้นผมของคุณ: โหมดความเร็วสูง มีอุณหภูมิสูงสุด 210°C สำหรับเส้นผมที่ยืดตรงยาก รวมถึงเส้นผมที่หนา ผมดัดลอน โหมดปกติ มีอุณหภูมิสูงสุด 190°C สำหรับเส้นผมที่มีน้ำหนักหรือหยักศกเล็กน้อย โหมดนุ่มนวล มีอุณหภูมิสูงสุด 170°C สำหรับผมเส้นเล็ก ผมสีอ่อน ผมบลอนด์หรือผมที่ผ่านการย้อมสี สำหรับการปกป้องเส้นผม SenseIQ จะทำงานโดยอัตโนมัติในทุกโหมด

    จัดแต่งทรงได้อย่างสะดวกสบายด้วยกระเป๋าจัดเก็บ

    กระเป๋าจัดเก็บที่สวยงามทันสมัยมาพร้อมแผ่นรองกันความร้อนช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมได้ทุกที่ และยังช่วยเก็บเครื่องหนีบผมไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งที่บ้านหรือขณะเดินทาง

    จัดแต่งทรงผมได้รวดเร็ว

    อุ่นเครื่องได้ภายในไม่กี่วินาที เครื่องหนีบผมจะเลื่อนไปตามเส้นผมของคุณด้วยจำนวนรอบที่น้อยลงด้วยแผ่นความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง 20%*** เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิได้ 14 ระดับ (120°C-230°C) เพื่อให้ได้การจัดแต่งทรงผมที่ตรงตามความต้องการ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      ฝาครอบป้องกันความร้อน
      มี
      กระเป๋าจัดเก็บทนความร้อน
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      110-240  V
      ความยาวสายไฟ
      2 ม.
      ระยะเวลาทำความร้อน
      15 วินาที
      ขนาดของแผ่น
      25x110 มม.
      การตั้งค่าความร้อน
      14
      อุณหภูมิการจัดแต่งทรง
      120°C - 230°C
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี หลังจาก 30 นาที

    • คุณสมบัติ

      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      ไฟสถานะพร้อมใช้งาน
      มี
      การตั้งค่า
      3 โหมด: ความเร็วสูง ปกติ นุ่มนวล
      จอแสดงผล LED
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ใช่ Ionic Jet 4 ช่อง
      แผ่นทำความร้อนลอยตัว
      มี
      เทคโนโลยี SenseIQ
      มี

    Badge-D2C

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    • โหมด SenseIQ ที่อุณหภูมิ 200°C ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์
    • * โหมด SenseIQ ที่อุณหภูมิ 170°C
    • * * เทียบกับ Philips HP8372

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