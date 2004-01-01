คำค้นหา

  ระบบล็อคของเครื่องหนีบผม Prestige

    Prestige ซองแบบบาง

    CP1694

    ระบบล็อคของเครื่องหนีบผม Prestige

    ปลอกจะล็อคแผ่นของเครื่องหนีบผม Prestige ไม่ให้โดนความชื้นและฝุ่นละออง

    Prestige ซองแบบบาง

    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้

    ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้จากที่ใด
    ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้หรือไม่
    ฉันสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้ที่ไหน
    ระบบล็อคของเครื่องหนีบผม Prestige

    ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้านล่าง

    • เครื่องยืดผม
    • สีขาว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
      BHS8330
