CP1694
ระบบล็อคของเครื่องหนีบผม Prestige
ปลอกจะล็อคแผ่นของเครื่องหนีบผม Prestige ไม่ให้โดนความชื้นและฝุ่นละอองดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่การเปลี่ยนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเช่นนี้มาก่อน ด้วยอะไหล่ของ Philips การเปลี่ยนอะไหล่จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ อะไหล่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพของ Philips
ชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
