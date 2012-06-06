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เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
ลำโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัดนี้มอบเสียงสมบูรณ์แบบและเปี่ยมพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ ตัวเครื่องสามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติกับการตั้งนาฬิกาของ iPod/iPhone ให้คุณเพลินเพลินกับแสงไฟยามค่ำคืนที่สามารถปรับได้และสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองได้สะดวกผ่านทาง USB
พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
พอร์ต USB สำหรับชาร์จ
6W
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้จะทำการซิงโครไนซ์นาฬิกากับ iPod/iPhone โดยอัตโนมัติ
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
06/06/2012
Singapore
sleak, useful, suits my need.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1150 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1150 docking speaker