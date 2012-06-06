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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS1150/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ลำโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัดนี้มอบเสียงสมบูรณ์แบบและเปี่ยมพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ ตัวเครื่องสามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติกับการตั้งนาฬิกาของ iPod/iPhone ให้คุณเพลินเพลินกับแสงไฟยามค่ำคืนที่สามารถปรับได้และสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองได้สะดวกผ่านทาง USB

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • พร้อมหัวเสียบ 30 พิน

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • พอร์ต USB สำหรับชาร์จ

  • 6W

เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ

เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้จะทำการซิงโครไนซ์นาฬิกากับ iPod/iPhone โดยอัตโนมัติ

ชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองของคุณผ่าน USB

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

06/06/2012

Singapore

Singapore

sleak, useful, suits my need.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1150 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1150 docking speaker

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