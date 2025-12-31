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DS3510/98
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
บัดนี้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อได้แบบไร้สายด้วยการสตรีมจาก Bluetooth และรับประสบการณ์ที่มากกว่าเสียงดนตรี การเล่นเกม หรือรับชมภาพยนตร์ได้ทันที ด้วยการเชื่อมต่อและซิงค์ iPod/iPhone/iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยใช้พลังงานจากการเสียบเคเบิลหรือจากแบตเตอรี่
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
แบตเตอรี่/ไฟ AC
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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