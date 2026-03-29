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Daily Collection เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

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Daily Collectionเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

HD4902/35

Daily Collection เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

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คู่มือและเอกสาร

คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

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