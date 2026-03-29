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การทำอาหาร
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Daily Collection เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
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ฝ่ายสนับสนุน
HD4902/35
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คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
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