รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
3 เมนู
ระดับกำลังไฟ 5 ระดับ
ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารที่แตกต่างกัน
แผงกระจกเกรดเอแข็งและทนทาน
แถบไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้นระหว่างทำอาหาร
4.7
จาก 5
7
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ONGoing
19/07/2022
ประเทศไทย
จัดส่งไว ไฟแรงได้ใจ
การจัดส่งรวดเร็วดีมากๆๆ ได้รับในวันรุ่งขึ้นหลังชำระเงิน ไฟสูงสุด 2100 ต้มน้ำไวมากๆ น้ำเต็มกระทะแป๊บเดียวเดือดแล้ว ทำให้การทำอาหารสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่จะต่างกับใช้เตาปกติ ตรงที่หลังปิดเตาอาหารจะเย็นค่อนข้างไว
ข้อดี
ร้อนไว ส่งไว
ข้อเสีย
หลังปิดเตา อาหารจะเย็นไว ถ้าชอบทานต้มๆ ร้อนๆ จะเย็นไว
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-06-19
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-06-19
Pigpin
27/06/2022
ประเทศไทย
มั่นใจในคุณภาพ
สินค้าดีมีคุณภาพค่ะ เตาให้ความร้อนเร็ว ระบบสัมผัสใช้งานดี ฟังก์ชั่นเยอะ แต่เสียงแอบดังไปนิดนึง
ข้อดี
เตาให้ความร้อนเร็วค่ะ ประหยัดเวลาการทำอาหาร
ข้อเสีย
เสียงพัดลมดังไปหน่อย
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-05-27
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-05-27
Electrified
02/09/2025
Australia
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programmed selections
does what it is meant to do. easy to clean and would recommend for the price
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 series HD4902/60 Induction cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 series HD4902/60 Induction cooker