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ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

HD4902/35

4.7
| (7) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ
คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ร้อนเร็วช่วยรักษาคุณค่าทางอาหาร

เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

  • 3 เมนู

  • ระดับกำลังไฟ 5 ระดับ

ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการปรุงอาหาร

ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการปรุงอาหาร

ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารที่แตกต่างกัน

แผงกระจกเกรดเอแข็งและทนทาน

แผงกระจกเกรดเอแข็งและทนทาน

ไฟ LED บอกสถานะทำให้มองเห็นการทำอาหารได้ง่าย

แถบไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้นระหว่างทำอาหาร

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.7

จาก 5

7

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

19/07/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

จัดส่งไว ไฟแรงได้ใจ

การจัดส่งรวดเร็วดีมากๆๆ ได้รับในวันรุ่งขึ้นหลังชำระเงิน ไฟสูงสุด 2100 ต้มน้ำไวมากๆ น้ำเต็มกระทะแป๊บเดียวเดือดแล้ว ทำให้การทำอาหารสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่จะต่างกับใช้เตาปกติ ตรงที่หลังปิดเตาอาหารจะเย็นค่อนข้างไว

ข้อดี

ร้อนไว ส่งไว

ข้อเสีย

หลังปิดเตา อาหารจะเย็นไว ถ้าชอบทานต้มๆ ร้อนๆ จะเย็นไว

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-06-19

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-06-19

27/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

มั่นใจในคุณภาพ

สินค้าดีมีคุณภาพค่ะ เตาให้ความร้อนเร็ว ระบบสัมผัสใช้งานดี ฟังก์ชั่นเยอะ แต่เสียงแอบดังไปนิดนึง

ข้อดี

เตาให้ความร้อนเร็วค่ะ ประหยัดเวลาการทำอาหาร

ข้อเสีย

เสียงพัดลมดังไปหน่อย

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-05-27

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4902/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-05-27

02/09/2025

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

programmed selections

does what it is meant to do. easy to clean and would recommend for the price

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 series HD4902/60 Induction cooker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 series HD4902/60 Induction cooker

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