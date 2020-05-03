รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
อากาศ น้ำมันรูปแบบใหม่!
การทอดอาหารด้วยอากาศช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับอาหารสุดโปรดด้วยวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่อาหารทอดที่มีไขมันน้อยกว่า 2% ไปจนถึงไก่แสนอร่อย คุณจะสามารถประหยัดน้ำมันได้หลายลิตรทั้งในเรื่องการใช้และการกำจัดทิ้ง ขณะที่ช่วยป้องกันไม่ให้ห้องครัวของคุณเปื้อนคราบน้ำมัน
เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
เครื่องทอดอเนกประสงค์
สีดำ/สีเงิน
800 กรัม
เทคโนโลยี Rapid Air ที่ได้จดสิทธิบัตรช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่างของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการใช้เครื่องทอดอาหารแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ยังทำให้กลิ่นขณะทอดอาหารน้อยกว่าการใช้เครื่องทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย อีกทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!
ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว
ใช้เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำของคุณให้คุ้มสุดๆ แอพแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้มีสูตรอาหารง่ายๆ ที่แจกแจงทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของอาหารอร่อยๆ จากทั่วทุกมุมโลก
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Deep13lue
03/05/2020
ประเทศไทย
ใช้ดี
ทนมาก ซื้อมาตอนมันลดราคาหลายปีแล้ว ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่เลย ไม่เคยงอแง
ข้อดี
ใช้ดี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9210/91 เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
Date of Use 2018-05-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9210/91 เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
Date of Use 2018-05-02
เปรียบเทียบกับเครื่องทอดอาหารน้ำมันท่วม HD6161 จาก Philips