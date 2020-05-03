ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • อากาศ น้ำมันรูปแบบใหม่!
  • อากาศ น้ำมันรูปแบบใหม่!

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ

HD9210/91

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

อากาศ น้ำมันรูปแบบใหม่!

การทอดอาหารด้วยอากาศช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับอาหารสุดโปรดด้วยวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่อาหารทอดที่มีไขมันน้อยกว่า 2% ไปจนถึงไก่แสนอร่อย คุณจะสามารถประหยัดน้ำมันได้หลายลิตรทั้งในเรื่องการใช้และการกำจัดทิ้ง ขณะที่ช่วยป้องกันไม่ให้ห้องครัวของคุณเปื้อนคราบน้ำมัน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

อาหารทอดรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 80%

อากาศ น้ำมันรูปแบบใหม่!

  • เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ

  • เครื่องทอดอเนกประสงค์

  • สีดำ/สีเงิน

  • 800 กรัม

อาหารทอดรสเลิศและดีต่อสุขภาพโดยมีไขมันน้อยกว่ามาก

อาหารทอดรสเลิศและดีต่อสุขภาพโดยมีไขมันน้อยกว่ามาก

เทคโนโลยี Rapid Air ที่ได้จดสิทธิบัตรช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่างของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการใช้เครื่องทอดอาหารแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ยังทำให้กลิ่นขณะทอดอาหารน้อยกว่าการใช้เครื่องทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย อีกทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!

ทอด ย่าง คั่ว และอบด้วย เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ จาก Philips

ทอด ย่าง คั่ว และอบด้วย เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ จาก Philips

ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว

เพลิดเพลินไปกับตำราอาหารที่น่าสนใจอันหลากหลาย

ใช้เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำของคุณให้คุ้มสุดๆ แอพแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้มีสูตรอาหารง่ายๆ ที่แจกแจงทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของอาหารอร่อยๆ จากทั่วทุกมุมโลก

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

03/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้ดี

ทนมาก ซื้อมาตอนมันลดราคาหลายปีแล้ว ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่เลย ไม่เคยงอแง

ข้อดี

ใช้ดี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9210/91 เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ

Date of Use 2018-05-02

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9210/91 เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ

Date of Use 2018-05-02

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เปรียบเทียบกับเครื่องทอดอาหารน้ำมันท่วม HD6161 จาก Philips