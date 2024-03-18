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Daily Collection เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
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HD9210/91
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Low-fat fryer HD9210/91 - English (US)
Quick start guide Philips Daily Collection Low-fat fryer
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พิมพ์อบขนมแบบใดที่สามารถใช้กับ Philips Airfryer ได้
ฉันสามารถใช้กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ได้หรือไม่
วิธีทำความสะอาด Philips Airfryer
มีควันสีขาวออกมาจาก Philips Airfryer ของฉัน
Philips Airfryer ของฉันเปิดไม่ติด
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