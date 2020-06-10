รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
TurboStar
ฝาสแตนเลสสตีล
พื้นผิวป้องกันอาหารติด
สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.
ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”
ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป
Philips Airfryer พร้อมใช้งานได้ทันที ใช้ได้รวดเร็วกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในการใช้งานทุกวันด้วยกระบวนการทำอาหารทั้งหมดที่เป็นเลิศ
4.6
จาก 5
55
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97%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
10/06/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
คุณภาพดี ใช้งานง่าย ล้างทำความสะอาดง่าย
ชอบค่ะ ลดการใช้น้ำมัน ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย สะดวก
ข้อดี
ใช้งานง่าย สะดวก ดีต่อสุขภาพไม่ต้องใช้น้ำมัน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2019-05-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2019-05-10
Lovephillips
06/06/2020
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก สะดวก ใช้ง่าย ประหยัดเวลา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก ใช้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการทำกับข้าวขึ้นเยอะมาก ล้างง่าย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2019-05-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2019-05-06
Cream
02/06/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ดีมาก
ส่งซ่อมแล้วบริการดีมาก เครื่องทนแข็ง ดีมาก คุ้มน่าใช้งาน
ข้อดี
ทนทาน
ข้อเสีย
-
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2020-05-01
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer
Date of Use 2020-05-01
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar