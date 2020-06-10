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  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

ยกเลิกการผลิต

Avance CollectionAirfryer

HD9641/41

4.6
| (55) ตรวจดู | 97% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
เทคโนโลยี TurboStar อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ทำให้คุณทอดอาหารได้กรอบนอกนุ่มในโดยใช้น้ำมันเพียงน้อยนิดหรือไม่ใส่เลย ใช้ง่ายขึ้นด้วยแป้นหมุน QuickControl ปรุงอาหารทอดจานโปรดของคุณด้วยเพียงการหมุนคลิกเดียว!
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เทคโนโลยี TurboStar อาหารทอดที่ปรุงได้อย่างพอเหมาะ

อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

  • TurboStar

  • ฝาสแตนเลสสตีล

  • พื้นผิวป้องกันอาหารติด

  • สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป

อาหารอร่อยในเวลาที่น้อยกว่า: ไม่จำเป็นต้องอุ่นหม้อทอดก่อน

อาหารอร่อยในเวลาที่น้อยกว่า: ไม่จำเป็นต้องอุ่นหม้อทอดก่อน

Philips Airfryer พร้อมใช้งานได้ทันที ใช้ได้รวดเร็วกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในการใช้งานทุกวันด้วยกระบวนการทำอาหารทั้งหมดที่เป็นเลิศ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.6

จาก 5

55

ตรวจดู

97%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

10/06/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

คุณภาพดี ใช้งานง่าย ล้างทำความสะอาดง่าย

ชอบค่ะ ลดการใช้น้ำมัน ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย สะดวก

ข้อดี

ใช้งานง่าย สะดวก ดีต่อสุขภาพไม่ต้องใช้น้ำมัน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2019-05-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2019-05-10

06/06/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก สะดวก ใช้ง่าย ประหยัดเวลา

ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก ใช้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการทำกับข้าวขึ้นเยอะมาก ล้างง่าย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2019-05-06

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2019-05-06

02/06/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ดีมาก

ส่งซ่อมแล้วบริการดีมาก เครื่องทนแข็ง ดีมาก คุ้มน่าใช้งาน

ข้อดี

ทนทาน

ข้อเสีย

-

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2020-05-01

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/41 Airfryer

Date of Use 2020-05-01

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป

  2. เมื่อเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar