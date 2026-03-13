ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

Avance Collection Airfryer

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

Avance CollectionAirfryer

HD9641/41

Avance Collection Airfryer

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

รับการขยายเวลาการรับประกันของคุณ

ลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังจากซื้อและรับการขยายเวลาการรับประกัน (อาจมีเงื่อนไข)

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

Local Recipe Booklet Philips Avance Collection Airfryer - English (US)

  • PDF ไฟล์, 3.5 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Airfryer HD9641/41

  • PDF ไฟล์, 4.8 MB
  • 13 March 2026

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ