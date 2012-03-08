รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HTS9221/98
ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียงอย่างน่าอัศจรรย์
พบกับโฮมเธียเตอร์ SoundHub 9000 ซีรี่ส์ใหม่จาก Philips ที่ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัล ลำโพงทวีตเตอร์ไทเทเนียมให้เสียงชัดเจนทุกรายละเอียดอย่างน่าทึ่งเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงที่ชอบได้อย่างสมจริง
3D Blu-ray
ทวีตเตอร์ไทเทเนียม
ทวีตเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันมีโครงสร้างเป็นไทเทเนียมมีความแข็งแกร่งมากและน้ำหนักเบาเพื่อรับประกันว่าเสียงที่ได้จะไร้ที่ติ ทั้งยังป้องกันเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนผ่านช่วงความถี่เสียงที่สามารถได้ยินได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อรับประกันความชัดเจนของทุกรายละเอียดเสียง
แอมพลิไฟเออร์ Class D ระดับพรีเมี่ยมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งเสียงต้นฉบับเพื่อให้ได้สัญญาณเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังคงให้รายละเอียดเสียงอะคูสติกในเพลงและภาพยนตร์ตามที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการ
จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
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4.3
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Sin_AngNg
08/03/2012
Singapore
Awesome audio
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
Dana20
21/09/2013
Singapore
Nice sound
It doesn't take much place, and it looks nice in the living-room.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
WING_MENGYONG
16/05/2012
Singapore
GREAT N CLEAR SOUNDS SYSTEM!!! THUMBS UP PHILIPS!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
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