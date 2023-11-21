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Philips Fidelio SoundHub โฮมเธียเตอร์ 2.1

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Philips Fidelio SoundHubโฮมเธียเตอร์ 2.1

HTS9221/98

Philips Fidelio SoundHub โฮมเธียเตอร์ 2.1

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ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

คำแนะนำคู่มือ - English (US)

  • PDF ไฟล์, 142.7 kB
  • 21 November 2023

ประวัติเฟิร์มแวร์ - English (US)

  • เวอร์ชัน: 1.59.00
  • PDF ไฟล์, 81.1 kB
  • 12 November 2013

คู่มือและเอกสาร

คู่มือผู้ใช้ - English (US)

  • PDF ไฟล์, 11.8 MB
  • 7 December 2023

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - English (US)

  • PDF ไฟล์, 1.2 MB
  • 24 November 2023

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