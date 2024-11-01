คำค้นหา

  • เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX6809/16

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล

    สัมผัสกับความแตกต่างของการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยเซนเซอร์ความดันลมในขณะเพิ่มสุขภาพเหงือกอีก 100% มากกว่าการแปรงฟันด้วยตัวเอง

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,490.00

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ProtectiveClean ทั้งหมด

    เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล

    เพิ่มสุขภาพเหงือกอีก 100% มากกว่าดูแลด้วยตัวเอง

    • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน
    • โหมดการทำความสะอาด 1 โหมด
    • คุณสมบัติ BrushSync x 1
    พัฒนาสุขภาพเหงือกได้สูงสุดถึง 100%*

    พัฒนาสุขภาพเหงือกได้สูงสุดถึง 100%*

    ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่นทำให้คุณแปรงฟันได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพื่อขจัดคราบหินปูนตามซอกเหงือกเพื่อพัฒนาสุขภาพเหงือกสูงสุดถึง 100% มากกว่าการแปรงฟันด้วยตัวเอง และส่วนปลายที่โค้งเป็นพิเศษทำให้การแปรงฟันในซอกที่อยู่ลึกทำได้ง่ายขึ้น

    ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป

    ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป

    การแปรงฟันแรงเกินไปอาจทำให้ฟันและเหงือกบาดเจ็บได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ Philips Sonicare ProtectiveClean ของคุณจะส่งเสียงสั่นเบาๆ เพื่อเตือนให้คุณลดแรงกด

    ปลอดภัยและอ่อนโยนในส่วนที่ละเอียดอ่อน จุกนมหลอก และส่วนที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรม

    ปลอดภัยและอ่อนโยนในส่วนที่ละเอียดอ่อน จุกนมหลอก และส่วนที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรม

    คุณมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์การแปรงฟันที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน: เทคโนโลยีการสั่นของเราเหมาะสมสำหรับใช้กับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน และการเคลือบฟันเทียม และช่วยป้องกันอาการฟันผุและพัฒนาสุขภาพเหงือก

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

    หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรอไปตามเวลา แต่เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะแปรง เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน แสงไฟที่ด้ามจับและเสียงบี๊พสั้นๆ จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ จึงทำให้คุณแน่ใจได้ว่าแปรงของคุณจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

    เชื่อมตัวด้ามแปรงอัจฉริยะและหัวแปรงอัจฉริยะ

    เชื่อมตัวด้ามแปรงอัจฉริยะและหัวแปรงอัจฉริยะ

    เทคโนโลยีที่ใช้ไมโครชิปที่ตรวจจับและซิงโครไนซ์หัวแปรงอัจฉริยะเข้ากับด้ามแปรงอัจฉริยะ การจับคู่ระหว่างด้ามแปรงอัจฉริยะและหัวแปรงอัจฉริยะทำให้เกิดคุณสมบัติการแจ้งเตือนการเปลี่ยน

    ส่งเสริมให้คุณแปรงอย่างทั่วถึง

    ส่งเสริมให้คุณแปรงอย่างทั่วถึง

    หากคุณต้องการแปรงสีฟันไฟฟ้าพร้อมตัวจับเวลา QuadPacer ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณได้ใช้เวลาในการแปรงอย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนของช่องปากของคุณแล้ว ในขณะที่ Smartimer ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณแปรงครบ 2 นาทีตามคำแนะนำแล้ว

    โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายจะช่วยสร้างกิจวัตร Philips Sonicare ของคุณ

    โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายจะช่วยสร้างกิจวัตร Philips Sonicare ของคุณ

    การเริ่มสิ่งใหม่ๆ อาจต้องใช้ความเคยชิน โปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานง่ายของเราจะให้ตัวเลือก แบบค่อยๆ และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆอย่างนุ่มนวลเมื่อคุณใช้งานแปรงสีฟันใน 14 ครั้งแรก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 โวลต์

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      นานถึง 2 สัปดาห์
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาวและสีฟ้า

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      เวลาแปรงฟัน
      นานถึง 2 สัปดาห์

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      ProtectiveClean 1 ชิ้น
      หัวแปรง
      G2 Optimal Gum Care 1 ชิ้น
      สายชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      • ปรับปรุงสุขภาพเหงือกในสองสัปดาห์
      • ช่วยลดอาการฟันผุ
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
      ตัวจับเวลา
      Quadpacer และ SmarTimer
      รับรู้ถึงแรงกด
      ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      ความแรงในการแปรง 2 ระดับ
      • ต่ำ
      • สูง

    • เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ

      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync
      • ให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ควร
      • เปลี่ยนหัวแปรง
      เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด
      แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    อุปกรณ์เสริม

    * ราคาปลีกที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด