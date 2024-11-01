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    Philips Sonicare C1 ProResults หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX6014/63

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า* พร้อมรับประกันคุณภาพ

    ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหัวแปรงรุ่นสำคัญที่สุดของเรา Philips Sonicare C1 ProResults จึงเหมาะกับผู้ใช้ Philips Sonicare ทั้งใหม่และเก่าที่ปรารถนาประสบการณ์การทำความสะอาดของแท้ในราคาที่ไม่น่าเชื่อ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿990.00

    Philips Sonicare C1 ProResults หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า* พร้อมรับประกันคุณภาพ

    คุณภาพที่เหนือกว่าในราคาสุดคุ้ม

    • 4 แพ็ค
    • ขนาดมาตรฐาน
    • แบบเสียบ
    รับการกำจัดคราบหินปูนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกๆ วัน

    รับการกำจัดคราบหินปูนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกๆ วัน

    หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน แต่เราจะแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงินของคุณ และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    หัวแปรง C1 ProResults ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น Philips One และ Essence เพียงเสียบเข้าและดึงออกเพื่อการเปลี่ยนและทำความสะอาดอย่างง่ายดาย

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 2 เท่า

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 2 เท่า

    ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่นช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 2 เท่า และขนแปรงที่เคลื่อนไปตามส่วนโค้งรับกับรูปร่างฟัน จึงทำให้คุณทำความสะอาดในจุดที่เข้าถึงได้ยากได้ง่ายขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      ความแข็งของขนแปรง
      ปานกลาง
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      ขนาด
      มาตรฐาน

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      • 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์
      • 2 Series ป้องกันคราบพลัค
      • 3 Series สุขภาพเหงือก
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • เชื่อมต่อ FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • สำหรับเด็ก
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • ProtectiveClean

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      4 C1 ProResults ขนาดมาตรฐาน

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      การกำจัดคราบพลัค
      กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 2 เท่า

    Badge-D2C

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    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 2 เท่า

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