HX6064/67
ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*
หัวแปรง W2 Optimal White ลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าการทำความสะอาดที่ล้ำลึกเพื่อขจัดคราบบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ขาวสะอาดและเงางาม หัวแปรงยังยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความขาวสว่างคู่กับผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวระดับมืออาชีพดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า
แผ่นขจัดคราบของ DiamondClean ทำขึ้นจากขนแปรงรูปเพชรที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันที่เกิดจากการทานอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะสังเกตได้ถึงยิ้มที่ขาวขึ้นมากสุดถึง 100% ภายในเพียง 7 วัน
หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้ไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync™ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันอัจฉริยะของคุณจะติดตามความถี่และเวลาในการแปรงของคุณ และจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยน ไม่มีแปรงสีฟัน Philips Sonicare อัจฉริยะใช่หรือไม่ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงิน และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว
คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา** หัวแปรง Philips Sonicare W2 Optimal White ซิงค์กับ BrushSync™ ของคุณที่สามารถเปิดใช้งานได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare** โดยการเลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการฟอกฟันขาวที่โดดเด่น สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มแปรง
หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
หัวแปรง W DiamondClean ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น Philips One และ Essence เพียงแค่เสียบเข้าและดึงออก ก็เปลี่ยนและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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