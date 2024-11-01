HX6857/30
เหงือกสุขภาพดีด้วยความนุ่มนวล
สัมผัสกับความแตกต่างของการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยเซนเซอร์ความดันลมในขณะเพิ่มสุขภาพเหงือกอีก 100% มากกว่าการแปรงฟันด้วยตัวเองดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่นทำให้คุณแปรงฟันได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพื่อขจัดคราบหินปูนตามซอกเหงือกเพื่อพัฒนาสุขภาพเหงือกสูงสุดถึง 100% มากกว่าการแปรงฟันด้วยตัวเอง และส่วนปลายที่โค้งเป็นพิเศษทำให้การแปรงฟันในซอกที่อยู่ลึกทำได้ง่ายขึ้น
แปรงสีฟันนี้ช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมการแปรงตามที่คุณต้องการได้ ด้วยโหมดการแปรงที่มีอยู่สามโหมดให้คุณเลือก โดยโหมด Clean เป็นโหมดมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดที่เหนือชั้น โหมด White เป็นโหมดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพื่อการขจัดคราบที่ผิวฟัน และโหมด Gum Care จะเพิ่มเวลาแปรงเป็นพิเศษโดยใช้แรงที่้น้อยลง เพื่อให้คุณบริหารเหงือกได้อย่างอ่อนโยน
คุณมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์การแปรงฟันที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน: เทคโนโลยีการสั่นของเราเหมาะสมสำหรับใช้กับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน และการเคลือบฟันเทียม และช่วยป้องกันอาการฟันผุและพัฒนาสุขภาพเหงือก
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
การแปรงฟันแรงเกินไปอาจทำให้ฟันและเหงือกบาดเจ็บได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ Philips Sonicare ProtectiveClean ของคุณจะส่งเสียงสั่นเบาๆ เพื่อเตือนให้คุณลดแรงกด
เทคโนโลยีที่ใช้ไมโครชิปที่ตรวจจับและซิงโครไนซ์หัวแปรงอัจฉริยะเข้ากับด้ามแปรงอัจฉริยะ การจับคู่ระหว่างด้ามแปรงอัจฉริยะและหัวแปรงอัจฉริยะทำให้เกิดคุณสมบัติการแจ้งเตือนการเปลี่ยน
หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรอไปตามเวลา แต่เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะแปรง เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน แสงไฟที่ด้ามจับและเสียงบี๊พสั้นๆ จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ จึงทำให้คุณแน่ใจได้ว่าแปรงของคุณจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
หากคุณต้องการแปรงสีฟันไฟฟ้าพร้อมตัวจับเวลา QuadPacer ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณได้ใช้เวลาในการแปรงอย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนของช่องปากของคุณแล้ว ในขณะที่ Smartimer ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณแปรงครบ 2 นาทีตามคำแนะนำแล้ว
กระเป๋าสำหรับเดินทางแบบพรีเมียมของเราให้คุณสามารถเก็บแปรงสีฟันได้อย่างสะอาด ในขณะที่แท่นชาร์จขนาดกะทัดรัดแบบพกพาให้คุณชาร์จในขณะเดินทางได้ คุณสามารถใช้แปรงตามปกติได้ยาวนานถึงสองสัปดาห์ด้วยการชาร์จจนเต็มเพียงรอบเดียว แต่ที่ชาร์จเป็นเพียงแค่ตั๋วสำหรับทริปอันยาวนานของคุณเท่านั้นเอง
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ
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