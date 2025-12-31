รับประกัน 2 ปีเต็ม
TAE2000OR/97
สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
สวมหูฟังเอียร์บัดแบบมีสายนี้ แล้วเพลิดเพลินกับความกระชับที่เบากว่า สบายกว่า และคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า เอียร์บัดยังมาพร้อมขั้วต่อ USB-C จึงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
เอียร์บัดที่สวมใส่สบาย
ปุ่มควบคุมบนสาย
ขั้วต่อ USB-C
เบสทุ้มลึก พร้อมเสียงที่คมชัด
ขนาดกะทัดรัดเพื่อความสบายในการสวมใส่ เพลิดเพลินกับการฟังได้อย่างสบายตลอดวัน
ชีวิตระหว่างเดินทางจะเป็นอย่างไรหากไม่มีเพลงโปรดของคุณ? หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้มอบเสียงเบสหนักแน่นจากไดรเวอร์ทรงพลังขนาด 14.2 mm เพลิดเพลินกับการฟังอย่างสบายด้วยหูฟังอินเอียร์ที่กระชับพอดี
หูฟังเอียร์บัดที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้มีไมโครโฟนในตัว ให้คุณสลับจากการฟังเพลงไปรับสายได้อย่างง่ายดาย จึงเชื่อมต่อได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ความคิดเห็น