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  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย
  • สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย

หูฟังเอียร์บัดพร้อมไมโครโฟน

TAE2000OR/97

สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย

สวมหูฟังเอียร์บัดแบบมีสายนี้ แล้วเพลิดเพลินกับความกระชับที่เบากว่า สบายกว่า และคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า เอียร์บัดยังมาพร้อมขั้วต่อ USB-C จึงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้

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สัมผัสทุกจังหวะ หลงรักความกระชับสบาย

  • เอียร์บัดที่สวมใส่สบาย

  • ปุ่มควบคุมบนสาย

  • ขั้วต่อ USB-C

  • เบสทุ้มลึก พร้อมเสียงที่คมชัด

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สวมใส่สบายตลอดวัน

ขนาดกะทัดรัดเพื่อความสบายในการสวมใส่ เพลิดเพลินกับการฟังได้อย่างสบายตลอดวัน

เสียงเบสหนักแน่น เสียงคมชัดไม่ว่าจะฟังอะไร

ชีวิตระหว่างเดินทางจะเป็นอย่างไรหากไม่มีเพลงโปรดของคุณ? หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้มอบเสียงเบสหนักแน่นจากไดรเวอร์ทรงพลังขนาด 14.2 mm เพลิดเพลินกับการฟังอย่างสบายด้วยหูฟังอินเอียร์ที่กระชับพอดี

ไมโครโฟนในตัว สลับจากเพลย์ลิสต์ไปรับสายได้ในทันที

หูฟังเอียร์บัดที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้มีไมโครโฟนในตัว ให้คุณสลับจากการฟังเพลงไปรับสายได้อย่างง่ายดาย จึงเชื่อมต่อได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

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