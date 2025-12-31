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  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
  • สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย

หูฟังแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

TAE2100BK/97

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ
สีฟ้าอ่อน
สีฟ้าอ่อน
สีม่วง
สีม่วง
สีส้ม
สีส้ม

สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย

สวมหูฟังแบบมีสายนี้ที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และให้เสียงที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ขั้วต่อ USB-C ช่วยให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย

  • สวมใส่ได้พอดีกับรูหู

  • ปุ่มควบคุมในสาย

  • ขั้วต่อ USB-C

  • เอียร์ทิปที่เปลี่ยนได้ 3 แบบ

สวมใส่สบาย เพื่อการสวมใส่ตลอดทั้งวัน

ท่ออะคูสติกรูปวงรีและจุกหูฟังแบบยางที่เปลี่ยนได้สามขนาดสร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณสามารถสวมใส่ได้ครั้งละหลายชั่วโมง เพลิดเพลินกับการฟังที่สบายตลอดทั้งวัน

เบสทุ้มลึก เสียงที่คมชัด ไม่ว่าคุณจะฟังอะไรก็ตาม

ชีวิตที่ไม่มีเพลงโปรดของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังนี้ให้เสียงเบสหนักแน่นจากตัวขับเสียง 10 มม. อันทรงพลัง ให้คุณเพลิดเพลินกับการฟังเพลงอย่างสบายจากหูฟังอินเอียร์ที่ใส่ได้พอดีหู

ไมโครโฟนในตัว เปลี่ยนจากเพลย์ลิสต์เป็นการโทรในทันที

หูฟังที่ยอดเยี่ยมนี้มีไมโครโฟนในตัวที่ให้คุณเปลี่ยนจากการฟังเพลงเป็นรับสายได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อในทุกสถานการณ์

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