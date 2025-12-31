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TAE2100LB/97
สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
สวมหูฟังแบบมีสายนี้ที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และให้เสียงที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ขั้วต่อ USB-C ช่วยให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
สวมใส่ได้พอดีกับรูหู
ปุ่มควบคุมในสาย
ขั้วต่อ USB-C
เอียร์ทิปที่เปลี่ยนได้ 3 แบบ
ท่ออะคูสติกรูปวงรีและจุกหูฟังแบบยางที่เปลี่ยนได้สามขนาดสร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณสามารถสวมใส่ได้ครั้งละหลายชั่วโมง เพลิดเพลินกับการฟังที่สบายตลอดทั้งวัน
ชีวิตที่ไม่มีเพลงโปรดของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังนี้ให้เสียงเบสหนักแน่นจากตัวขับเสียง 10 มม. อันทรงพลัง ให้คุณเพลิดเพลินกับการฟังเพลงอย่างสบายจากหูฟังอินเอียร์ที่ใส่ได้พอดีหู
หูฟังที่ยอดเยี่ยมนี้มีไมโครโฟนในตัวที่ให้คุณเปลี่ยนจากการฟังเพลงเป็นรับสายได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อในทุกสถานการณ์
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