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หูฟัง
ทุกรุ่น
หูฟังอินเอียร์แบบมีสาย
TAE2146BK/00
จำหน่ายในรุ่น
Dynamic Bass
ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร
ปลั๊ก USB-C
ไดรเวอร์ 10 มม.
หูฟังอินเอียร์แบบปิดด้านหลัง
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ความคิดเห็น
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